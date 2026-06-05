К 300‑летию семинарии: Покровская круча может стать площадкой духовно‑нравственного просвещения

Зампред Госдумы Александр Бабаков обсудил с митрополитом Исидором проект развития духовной инфраструктуры Смоленска.

Покровская круча в Смоленске может стать центром духовно‑нравственного просвещения. Проект обустройства исторического ландшафта к 300-летию Семинарии зампреду Госдумы РФ Александру Бабакову презентовал в рамках очередной встречи Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

Ключевая точка проекта — живописная смотровая площадка у Успенского собора, откуда открывается вид на Смоленскую семинарию — одно из старейших учебных заведений России. В 2026 году семинария отметит своё трёхсотлетие, и именно к этой знаменательной дате приурочено обустройство Покровской кручи.

Проект впечатляет размахом: помимо просветительского центра, на круче планируют построить фуникулёр. Это не только добавит туристической привлекательности месту, но и решит важную логистическую задачу.

Митрополит Исидор в беседе с Александром Бабаковым подчеркнул значимость работы преподавателей семинарии по нравственному просвещению молодёжи. Однако он отметил и существенную проблему: до семинарии сложно добраться — общественный транспорт туда не ходит. При этом, если на федеральном уровне поддержат проект и помогут с приобретением автобуса – задача будет решена.

«Наша задача — найти возможность решить этот вопрос», — прокомментировал обращение Митрополита Александр Бабаков.

Федеральный политик не впервые участвует в развитии духовной инфраструктуры Смоленска. Так, в 2008 году при его содействии была пополнена звонница Свято‑Успенского кафедрального собора: на воронежском заводе отлили 9 малых колоколов, которые затем освятил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Комментируя текущее состояние объектов и перспективы их развития, Александр Бабаков добавил:

«Я очень рад, что по прошествии длительного времени я вижу, как улучшается всё это и, как минимум, сохраняется интерес даже простых граждан, которые приходят сюда в поиске ответа на самые сложные вопросы».

Напомним, что в ближайшие годы в Смоленске также запланирована масштабная реставрация Свято‑Успенского Кафедрального Собора — уникального архитектурного сооружения и памятника героям обороны города в Смутное время. Этот шаг, наряду с развитием Покровской кручи, должен укрепить роль Смоленска как важного духовного и культурного центра региона.