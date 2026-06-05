Первый объект для строительства новых энергоблоков Смоленской АЭС-2 ввёден в эксплуатацию

В ближайшее время генеральный подрядчик приступит к разработке котлована под фундамент реакторного здания первого энергоблока.

На базе генерального подрядчика строительства Смоленской АЭС-2 готов первый бетоносмесительный узел для старта заливки бетона в фундамент здания реактора, намеченного на март 2027 года. Об этом объявили на расширенном оперативном штабе по сооружению новых энергоблоков под председательством директора Смоленской атомной станции Ивана Сидорова.

«Ввод каждого объекта — шаг к основному этапу сооружения. Безусловный приоритет на стройплощадке — безопасность, охрана труда и профилактика травматизма. Нет ничего ценнее, чем здоровье и жизнь людей. На контроле — вопросы обеспечения строительной базы теплом, водой и электричеством», — отметил Иван Сидоров.

В расширенном оперативном штабе приняли участие представители заказчика – АО «Концерн Росэнергоатом», генерального подрядчика АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и генерального проектировщика АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

На площадке завершаются полевые геодезические работы. В первоочередных задачах генерального подрядчика — строительство временных внутриплощадочных и подъездных автодорог, трансформаторной подстанции, административно-бытового комплекса, арматурного и бетонорастворного хозяйства. В ближайшее время начнется разработка котлована под фундамент реакторного отделения энергоблока № 1, чтобы в марте 2027 года начать его бетонирование. Это ознаменует переход к основному периоду строительства энергоблоков ВВЭР-1200.

«Собственное бетоносмесительное хозяйство позволяет ускорить работу и полностью контролировать качество бетона на всех этапах – от приготовления смеси до ее укладки в фундамент. Наш первый бетоносмесительный узел может производить 120 кубических метров в час, — отметил заместитель директора программы по строительству Смоленской АЭС-2 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Павел Ткаченко. — Уже сформирована и обучена бригада: операторы поста управления, специалисты лаборатории контроля качества бетона, дозировщики и слесари-ремонтники. В интенсивный период здесь будут круглосуточно работать порядка 40 человек».

На строительной площадке сейчас задействовано более 200 человек и 108 единиц техники, к этом году планируется нарастить число строителей до 700 человек за счет привлечения специалистов Смоленской области и компаний из Новосибирска, Татарстана и Беларуси.

Напомним, в настоящее время в России в активной стадии сооружения находятся по два энергоблока на Курской и Ленинградской АЭС-2, к первому бетону в 2027 году готовятся площадки Белоярской, Приморской, Якутской АСММ и Смоленской АЭС-2. Всего к 2042 году в России предстоит построить 38 новых атомных энергоблоков, таким образом, по словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, Россия полностью перейдет на технологии атомной энергетики нового поколения.

Справка:

Президент России Владимир Путин дал поручение «Росатому» довести долю атомной генерации в общем энергобалансе до 25 % к 2045 году, а это ввод 38 энергоблоков, в составе которых два энергоблока ВВЭР‐1200 поколения III+ Смоленской АЭС-2, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Каждый из них прослужит минимум 60 лет, а с учетом возможностей продления срока эксплуатации – до 120 лет. В соответствии с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, которую утвердило правительство, первый энергоблок Смоленской АЭС-2 должен быть введен в эксплуатацию в 2033 году, второй – в 2035‐м.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Холдинг «ТИТАН-2» является одной из самых крупных и динамично развивающихся строительных компаний в России. Его организации ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Являясь стратегическим партнером Госкорпорации «Росатом», холдинг ведет сооружение АЭС в России и за рубежом, включая сооружение Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (www.ase-ec.ru) объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС