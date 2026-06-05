Смоленская область заключила ряд инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ 2026

Во второй день работы XXIX Петербургского международного экономического форума, 4 июня, Смоленская область заключила несколько соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов на территории региона.

В Санкт- Петербурге продолжается 29-й Петербургский международный экономический форум. Работа регионального правительства на главном деловом событии страны началась с открытия стенда Смоленской области, на котором участникам мероприятия были представлены экономический потенциал, промышленная мощь и богатая история Смоленщины.

Для гостей смоленской площадки были представлены технологические и промышленные достижения региона, среди которых: беспилотные системы, интерактивная зона лазертага, цифровые решения компании «Диспетчер», мотоцикл «Минск» Вяземского машиностроительного завода, ювелирные изделия завода «Кристалл», модели техники производства «СмолМАШ», «КДМ» и Рославльского вагоноремонтного завода, а также пищевая продукция смоленских производителей.

В свою очередь команда Смоленской области посетила стенды других регионов и компаний, среди которых – интерактивный стенд «Росмолодежи» «Квартира созидателей», на котором были представлены новые перспективные бренды молодых предпринимателей и технологические стартапы.

В рамках деловой программы делегация Смоленской области подписала ряд соглашений о сотрудничестве, которые привлекут в регион новые инвестиции и дадут старт масштабным проектам:

1 Соглашение с ООО «ЭксИмТорг» о возведении в Смоленском муниципальном округе современного комплекса для оптовой торговли молочной продукцией.

2 Соглашение с ООО «АПК-сервис Центр» о реализации инвестиционного проекта по строительству мультибрендового центра «Белорусские машины» в Смоленске.

3 Соглашение с ООО «Никольское-Резорт» о создании современного курортного комплекс на берегу реки Вазуза в Сычевском муниципальном округе.

4 Соглашение с ООО «Олдис-Инновации» о создании в индустриальном парке «Феникс» современного высокотехнологичного предприятия по производству промышленной мебели, лабораторного и измерительного оборудования.

5 Соглашение с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым о взаимодействии с Государственной корпорацией по космической деятельности.

6 Соглашение с цифровой платформой Озон о создании в регионе крупного логистического комплекса.

7 Соглашение с ООО «ВПК» о создании в Вяземском муниципальном округе новой площадки «Бородино» с готовой инфраструктурой для размещения производств, преимущественно пищевой продукции.

8 Соглашение с ООО «СВС» о создании в индустриальном парке «Сафоново» современного предприятия по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий.

Подписание соглашений — это лишь начало пути. Впереди предстоит большая работа по воплощению договоренностей в жизнь, и все они послужат дальнейшему развитию нашего региона. Серьезные намерения крупных компаний по реализации масштабных и инновационных проектов на территории Смоленской области в очередной раз подтверждают статус региона как привлекательной площадки для инвестиций.Василий АнохинГубернатор Смоленской области

Программа форума продолжилась проведением переговоров с потенциальными и действующими партнерами и участием в ключевых стратегических сессиях.

Василий Анохин и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Рогожников обсудили итоги и планы совместной работы, вопросы и перспективы взаимодействия, которые позволят вывести совместные российско-белорусские проекты на новый уровень.

Напомним, на ПМЭФ 2025 регион подписал соглашение с государственным научным центром РФ «НАМИ» о развитии предприятия ООО «Рославльские тормозные системы». На ПМЭФ 2026 стороны обсудили достигнутые за год результаты и дальнейшие этапы реализации инвестиционного проекта по повышению производственного потенциала предприятия за счёт модернизации оборудования и внедрения современных технологических решений.

Отметим, что за первые два дня работы форума со стендом Смоленской области ознакомились десятки тысяч человек. Совместно с делегацией региона во главе с Губернатором Василием Анохиным площадку посетил и заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков.

«Стенд Смоленской области выделяется среди других. Мы видим, что многие представленные предприятия добились того, что импортозамещение в регионе фактически реализовано, в том числе, в сложных компонентах. Сегодня импортозамещение становится приоритетом для Смоленской области, а это означает, что он будет выбиваться в лидеры. Я уже не говорю о сельском хозяйстве и о том, что характерно для региона: стенд — это лишь малая толика того, что представлено на Смоленщине. И это хороший сигнал», — отметил заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

В третий день форума, 5 июня, делегация Смоленской области продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. Будет подписан ряд очередных соглашений, пройдут переговоры с партнерами, регион примет участие в ключевых стратегических сессиях и пленарном заседании, на котором выступит президент РФ Владимир Владимирович Путин.