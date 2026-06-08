Итоги рабочей недели Губернатора

Информируем об основных событиях прошедшей рабочей недели, которые состоялись с участием Главы региона.

Новые возможности для спортсменов

В День защиты детей Губернатор Василий Анохин в Смоленске вместе с заместителем Председателя Государственной Думы, президентом Федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым открыл Центр развития настольного тенниса. Он построен при поддержке Федерации и соответствует самым высоким стандартам, в том числе для занятий маломобильных граждан.

Во время поездки в Новодугинский муниципальный округ Глава региона принял участие в открытии многофункционального стрелкового комплекса «ЛЕГИОН», который предназначен для организации спортивной подготовки по стрелковым видам спорта: практической, высокоточной и стендовой стрельбе. Кстати, этот объект стал единственной открытой стрелковой площадкой на Смоленщине.

Здесь оборудованы 3 типа стрелковых галерей, учебные аудитории для правовой, тактико-специальной, огневой, технической, психологической, физической и медицинской подготовки, а также комфортные модули для размещения спортсменов и гостей.

Комплекс уже принял Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра «Кубок Губернатора Смоленской области». Впервые на Смоленской земле прошли соревнования столь высокого уровня, в разных дисциплинах, в которых сильнейшие спортсмены страны, представлявшие 20 регионов России, соревновались по виду спорта «практическая стрельба» в дисциплине пистолет и карабин пистолетного калибра.

Народная программа «Единой России» в действии

На областном Форуме «Единой России» «Есть результат» подводились итоги и обсуждались планы дальнейшей реализации Народной программы. Как отметил Василий Анохин, выступая на Форуме, к безусловным приоритетам работы относятся поддержка участников специальной военной операции и их семей, решение вопросов в социальной сфере, здравоохранении, образовании, молодёжной и семейной политики. Также в числе перспективных направлений – развитие сельского хозяйства, промышленности, дорожной и коммунальной инфраструктуры, строительства.

«В регионе действует 58 бессрочных мер поддержки участников СВО и их семей, — подчеркнул Губернатор. – Их дети получают бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, посещают детские сады, кружки и секции. Мы помогаем ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и отделением «Комитета семей воинов Отечества». Также реализуем образовательную программу»»Герои СВОего времени. Смоленск» – готовим управленческие кадры из числа участников специальной военной операции».

Кроме этого, глава региона отметил, что за прошедшие пять лет в области капитально отремонтированы 249 медицинских учреждений, установлено 100 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено более 6 тысяч единиц оборудования и свыше 150 единиц автотранспорта. Построены поликлиника в микрорайоне Королевка и онкологический диспансер в Смоленске. Также построены детский сад и две школы в Смоленске, продолжается возведение образовательного центра «Феникс» в Печерске Смоленского муниципального округа и детских садов в микрорайонах Миловидово и Краснинское шоссе. В системе среднего профессионального образования создано 5 кластеров по программе «Профессионалитет». Для студентов действуют ежемесячные выплаты целевикам и субсидии на обучение по педагогическим специальностям.

«В центре внимания остаются вопросы семейной политики, — подчеркнул Василий Анохин. – Для этого реализуем комплексную программу повышения рождаемости, которая включает 68 мероприятий и 28 мер социальной поддержки. Поддерживаем студенческие, молодые, многодетные семьи, предоставляя выплаты, компенсации, помогаем с жильем и обучением детей».

Глава региона заметил, что сейчас идёт формирование новой пятилетней Народной программы, поэтому смоляне могут внести в неё свои предложения как в очном формате, так и онлайн – на сайте естьрезультат.рф.

Инвестиции приходят на Смоленщину

Команда Смоленской области во главе с Губернатором Василием Анохиным активно и плотно работала на Петербургском международном экономическом форуме. На крупнейшей деловой площадке России смоляне презентовали современные технологические и производственные достижения, а также уникальное историческое и культурное наследие нашего региона. За время работы наш стенд посетили тысячи гостей, включая руководителей федеральных министерств и ведомств, крупных государственных и частных компаний, представителей зарубежных стран.

Центральным событием Форума стало выступление на пленарном заседании Президента России Владимира Путина, который обстоятельно рассказал о перспективах экономики и социальной сферы, ключевых вызовах, защите национальных интересов, а также задал стратегические направления суверенного развития страны.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что устойчивое развитие страны напрямую зависит от успехов регионов. Каждый субъект должен привлекать инвестиции, создавать современные рабочие места, развивать производство и городскую среду. Мы системно работаем по всем этим направлениям, — отметил Губернатор Василий Анохин – Сегодня в Смоленской области реализуется более 100 инвестиционных проектов с общим объёмом частных инвестиций свыше 120 млрд рублей. По итогам Петербургского международного экономического форума в этом году заключили ещё 11 инвестиционных соглашений».

На полях ПМЭФ-2026 Губернатором подписан рядсоглашений о сотрудничестве, а также проведены рабочие встречи и переговоры, направленные на укрепление торгово-экономических связей с регионами России и Беларуси, модернизацию крупных смоленских предприятий, создание современных индустриальных площадок, а также логистических, туристических, агропромышленных комплексов. Общий объём инвестиций превысит 13 млрд рублей, благодаря чему в области будет создано более 1200 новых рабочих мест.

В частности, совместно с компаниями «ЭксИмТорг» и «Славяна» в Смоленском Муниципальном округе будет создан оптово-распределительный комплекс для молочной продукции мощностью до 300 тонн в сутки, а в Рославльском округе совместно с «Брянской мясной компанией» (ГК «Мираторг») – сельскохозяйственный комплекс по переработке зерна. В Вяземском округе компания «Крал-консерв» возведёт новый производственно-складской комплекс, а совместно с компанией «ВПК» будет создана индустриальная площадка «Бородино» для размещения пищевых производств. В Сафоновском округе компания «МПК Сафоново» запустит производство молочной продукции, а компания «СВС» на базе индустриального парка «Сафоново» — предприятие по производству очистных сооружений и железобетонных изделий.

Кроме этого, в Ярцевском округе компания «Транскомплекс» запустит производство кабеленесущих систем и профлиста, компания «Олдис-Инновации» на базе индустриального парка «Феникс» Смоленска – высокотехнологичное производство промышленной мебели и лабораторного оборудования, а в рамках соглашения с компанией «Никольское-Резорт» на берегу реки Вазузы в Сычёвском округе появится курортный комплекс.

Особое внимание на Форуме уделялось взаимодействию смолян с белорусскими партнёрами. Губернатор выступил на дискуссионной сессии, посвящённой интеграционным процессам Союзного государства Россия-Беларусь, где поделился опытом конструктивной работы с белорусскими регионами по развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также провёл рабочую встречу с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Рогожником.

Важным шагом в укреплении экономических связей с Республикой Беларусь стало заключение Соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству мультибрендового центра «Белорусские машины» в Смоленске, который реализуется компанией «АПК-сервис Центр» при участии ведущих машиностроительных предприятий Беларуси, включая МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш. Новый объект станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей.

Также теперь в числе партнёров Смоленской области – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», цифровая платформа Озон, Нефтяная компания «Роснефть», транснациональная компания в отрасли информационных технологий «Яндекс», экосистема Добро.рф,информационная группа «Интерфакс».

Отметим, что за дни работы форума со стендом Смоленской области ознакомились десятки тысяч человек. Совместно с делегацией региона во главе с Губернатором Василием Анохиным площадку посетил и заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков.

«Стенд Смоленской области выделяется среди других. Мы видим, что многие представленные предприятия добились того, что импортозамещение в регионе фактически реализовано, в том числе, в сложных компонентах. Сегодня импортозамещение становится приоритетом для Смоленской области, а это означает, что он будет выбиваться в лидеры. Я уже не говорю о сельском хозяйстве и о том, что характерно для региона: стенд — это лишь малая толика того, что представлено на Смоленщине. И это хороший сигнал», — отметил заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

Новые договоренности позволят укрепить научно-технологический потенциал региона, создав дополнительные возможности для его развития, а также активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта, реализовывать инициативы в добровольческой деятельности, формировать уникальные туристические продукты, раскрывая туристический потенциал региона.