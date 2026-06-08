Сделай свой выбор!

Неделя остаётся до завершения всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

До 12 июня жители Смоленской области могут проголосовать за объекты, которые, на их взгляд, следует модернизировать в первую очередь. Свыше 108 тысяч человек уже сделали свой выбор.

В этом году для голосования предложено 42 проекта благоустройства в 11 муниципальных образованиях. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский, Смоленский муниципальные округа, Смоленск и Десногорск.

Жители выбирают общественные пространства, в числе которых территории возле памятников, школ и детских садов, парки и скверы, спортивные площадки и другие.

Проекты, собравшие наибольшее количество голосов реализуют в приоритетном порядке. Всего за время действия программы в регионе преобразили более 830 объектов, часть из которых была определена народным голосованием.

Сделать свой выбор и внеси вклад в развитие инфраструктуры региона могут граждане старше 14 лет на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также помогают в голосовании волонтеры – специализированные стенды находятся в общественных местах и торговых центрах.