В День России на площади Ленина пройдёт фестиваль силовых видов спорта «Смоленский рубеж»

12 июня 2026 года в 12:00 на площади Ленина в Смоленске состоится фестиваль силовых видов спорта «Смоленский рубеж», приуроченный к празднованию Дня России.

Центральным событием фестиваля станет Кубок России по силовому экстриму. Почётным гостем соревнований выступит Михаил Кокляев, многократный победитель турниров сильнейших атлетов, признанный одним из самых титулованных силачей России.

В программу фестиваля также включены турнир по армрестлингу, соревнования по масс-рестлингу, Кубок двух столиц по тяжёлой атлетике среди спортсменов 14–18 лет из Смоленска и Москвы, а также детский турнир по спортивной гимнастике. Соревнования по масс-рестлингу проведёт смолянин Виктор Колибабчук — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и 22-кратный чемпион России.

Для зрителей также организуют встречи с известными спортсменами и показательные выступления силачей. Гости смогут пообщаться с титулованными атлетами и сделать фотографии на память.

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии пройдут прямые трансляции со всех площадок в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте». Соревнования в рамках Кубка России по силовому экстриму будут показаны на спортивном телеканале «Старт ТВ».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил:

«Проведение такого масштабного фестиваля в День России — символ единства, силы духа и любви к Родине. Уверен, что «Смоленский рубеж» станет ярким событием для всех жителей и гостей региона, а наши атлеты покажут высочайший уровень мастерства».

Организаторами мероприятия выступают Федерация силового экстрима Смоленской области при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», Правительства Смоленской области и предпринимательского сообщества. Вход для зрителей свободный.