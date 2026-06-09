Государственные услуги, новости и полезная информация становятся доступнее благодаря цифровым технологиям

Важно, чтобы каждый житель мог оперативно найти нужную ему информацию. Для этого в национальном мессенджере МАКС запустили единый региональный чат-бот. Приложение развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных». Найти его можно по ссылке или через поиск в МАКСе: @smolenskaya_oblast_bot.

Это приложение-навигатор по ключевым сервисам и официальным каналам Смоленской области. Бот объединяет разделы «Семья и дети», «Транспорт и связь», «Дом и ЖКХ», «Соцподдержка», «Здоровье», «Образование», «Культура» и «Бизнес». С его помощью можно записаться в МФЦ, вызвать врача на дом, отследить общественный транспорт в реальном времени, проверить успеваемость ребёнка в электронном журнале, узнать остаток материнского капитала, купить билеты в театр и на выставки, записаться на кружки и секции.

Для участников специальной военной операции и членов их семей работает чат-бот «ZаДобро Смоленск» с возможностью общения с личным куратором. Предпринимателям доступны сервисы центра «Мой бизнес» и инвестиционный портал.

Кроме того, сервис объединяет официальные каналы всех муниципальных округов области. Бот работает через простое меню с кнопками, имеет поиск по сервисам, не требует авторизации и ведёт на внешние ресурсы для записи, оплаты или подачи заявления. Им легко пользоваться людям любого возраста.