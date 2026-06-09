Завтра Смоленск станет гастрономической столицей России

С 10 по 13 июня Лопатинский сад превратится в большую гастрономическую площадку. Именно здесь Минсельхоз России запускает серию региональных фестивалей «Вкусы России». И нашему городу выпала честь открыть этот марафон вкусов!

Что ждёт гостей?

Фермеры и ремесленники из разных уголков страны привезут мёд, сыры ручной работы, домашние колбасы, кавказские яства, свежую выпечку и многое другое. Для детей и взрослых подготовили насыщенную культурную программу: творческие мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, кавер-группы и приглашённых артистов эстрады.

Губернатор Василий Анохин отметил:

«Смоленская область становится важной точкой на гастрономической карте России. Проведение фестиваля «Вкусы России» – это не только праздник для жителей и гостей, но и мощный импульс для развития туризма, поддержки местных производителей и укрепления экономики региона».

Вход для посетителей – бесплатный! Приходите всей семьёй – будет ярко, вкусно и познавательно.

Обратите внимание: в связи с фестивалем с 7 по 14 июня будет ограничено движение по улице Пржевальского, а полное прекращение проезда ожидается 9 июня с 14:00 до 23:00 и 13 июня с 17:00 до 23:00. Просим автовладельцев заранее планировать маршрут.