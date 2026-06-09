Лето без отравлений: как безопасно хранить и готовить продукты

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» напоминает жителям региона о том, что во время летнего периода возрастает опасность заражения острыми кишечными инфекциями.

В целях профилактики таких заболеваний как: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусные инфекции необходимо соблюдать меры личной гигиены и особенно внимательно относится к выбору продуктов питания.

Как правильно выбирать, хранить и готовить продукты в летний период?

— Выбирайте свежие и не порченные продукты

— Не храните готовые блюда и молочные продукты при комнатной температуре

— Мойте фрукты и овощи,

— Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности

— Пейте только кипяченую воду или бутилированную питьевую воду промышленного производства

— Принимайте пищу только в тех точках общественного питания, которые обеспечены холодильным оборудованием, раковиной для мытья рук и туалетом для посетителей

— Не покупайте на разрез арбузы, дыни, а также другие ягоды и фрукты в местах торговли

— При приготовлении пищи, особенно на пикниках и на природе, следует строго соблюдать гигиену приготовления блюд, а овощи и фрукты надо брать с собой помытыми и просушенными.