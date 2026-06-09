Лето без отравлений: как безопасно хранить и готовить продукты

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» напоминает жителям региона о том, что во время летнего периода возрастает опасность заражения острыми кишечными инфекциями.
В целях профилактики таких заболеваний как: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусные инфекции необходимо соблюдать меры личной гигиены и особенно внимательно относится к выбору продуктов питания.
Как правильно выбирать, хранить и готовить продукты в летний период?
— Выбирайте свежие и не порченные продукты
— Не храните готовые блюда и молочные продукты при комнатной температуре
— Мойте фрукты и овощи,
— Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности
— Пейте только кипяченую воду или бутилированную питьевую воду промышленного производства
— Принимайте пищу только в тех точках общественного питания, которые обеспечены холодильным оборудованием, раковиной для мытья рук и туалетом для посетителей
— Не покупайте на разрез арбузы, дыни, а также другие ягоды и фрукты в местах торговли
— При приготовлении пищи, особенно на пикниках и на природе, следует строго соблюдать гигиену приготовления блюд, а овощи и фрукты надо брать с собой помытыми и просушенными.
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