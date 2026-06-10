В Москве состоялось пленарное заседание итогового отчётно-программного форума «Единой России»

«Государство для человека» — принцип, озвученный на форуме «Единой России» «Есть результат!», станет главным ориентиром нашей работы на ближайшие годы. Сегодня в Москве состоялось пленарное заседание итогового отчётно-программного форума «Единой России». В нём приняли участие заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель партии «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Валентинович Новак, а также координаторы Народной программы по ключевым направлениям из регионов страны.



Выступая на форуме, Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что в новом документе партии будут очерчены различные направления, но в первую очередь должна учитываться поддержка участников специальной военной операции и их семей.



В Смоленской области мы в соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина выстроили систему поддержки участников СВО и их семей. Сегодня в регионе действует 58 бессрочных мер поддержки. Они охватывают все сферы жизни. Помогаем ветеранам СВО в трудоустройстве и переобучении, для подготовки управленческих кадров из числа участников СВО реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск».





Приоритетное направление нашей работы – семья. В регионе действует программа повышения рождаемости, включающая 68 мероприятий и 28 мер социальной поддержки. Многое сделано в сферах здравоохранения и образования, ЖКХ и благоустройстве. Модернизируя социальную инфраструктуру, мы заботимся о наших жителях, создаем для них комфортные и безопасные условия.





В Смоленской области на протяжении двух месяцев проходили форумы «Единой России» «Есть результат!». Вместе с жителями мы обсуждали итоги Народной программы партии и предлагали идеи для ее дальнейшей реализации. Сегодня участники форума в столице обсудили инициативы, поступившие со всей страны. Они станут основой обновленной программы партии, главная цель которой – улучшение жизни граждан.