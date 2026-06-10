В поддержку семей с детьми

Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачи повышения качества жизни семей, стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. С 1 июня вступил в силу федеральный закон, предусматривающий новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей.



Выплату могут получить работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся очно в учебном заведении.



Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от уровня дохода заявителя. Согласно условиям, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Также необходимо, чтобы в предыдущем году у заявителя был официальный доход, с которого уплачен налог на доходы физических лиц. При этом не должно быть задолженности по алиментам.



Выплата назначается ежегодно и предоставляется один раз в год. Для подтверждения права на неё необходимо подавать заявление ежегодно до 1 октября года, следующего за расчётным. Например, в 2026 году выплата будет предусмотрена за доходы, полученные в 2025 году. Заявление можно подать до 1 октября 2026 года через клиентские службы Отделения Социального фонда России по Смоленской области, МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг.



В Смоленской области проживает более 85 тысяч семей с детьми, из них 8,6 тысяч семей многодетные. По поручению Президента реализуем в регионе программу по повышению рождаемости. Она включает в себя 68 мероприятий и 28 мер соцподдержки. Введение новой выплаты – ещё один шаг к укреплению социальной защищённости семей с детьми. Дополнительную информацию о порядке и условиях оформления выплаты можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-00-01, на сайте Социального фонда России.