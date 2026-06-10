В Смоленской области продолжается отбор кандидатов на контрактную службу

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о принятом решении об увеличении единовременной региональной выплаты военнослужащих с 1 100 000 рублей до 1 600 000 рублей. Подписал соответствующее постановление. Получить увеличенную выплату могут

кандидаты, заключившие контракт с 1 июня по 31 декабря 2026 года, при условии, что гражданин не проходит военную службу на момент заключения контракта. Денежная выплата производится в беззаявительном порядке.

В Смоленской области для военнослужащих, заключивших контракт, и их семей действует 58 мер поддержки. Среди них бесплатное лечение и реабилитация, кредитные каникулы, бесплатный отдых детей в летних лагерях и многие другие льготы и меры поддержки.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 12/2 или по телефонам: +7 (4812) 68-71-45, 22-15-22.