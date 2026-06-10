Смоленск – Молодежная столица России – 2026 готовится встречать гостей

Тысячи молодых людей со всей области, регионов России и зарубежья соберутся в столице нашей области на празднование Дня молодежи, которое состоится с 26 по 28 июня. Подарком для жителей и гостей Смоленска станет выступление известных российских исполнителей.





Днём 27 июня на главной сцене на площади Ленина и интерактивных площадках выступят популярные блогеры-участники проекта «Топфест». Это всероссийский фестиваль для детей и молодежи Института поддержки детского блогинга, который объединяет талантливых детей и подростков со всей России. В программе – Влад Кобяков, Артур Бабич, Роберт Гербер, Тамик, Настя Кош, Софи и Милана Шайн, Каролина Грейс, Варя Джем, Максим Кобзов, группа «Без игрушек» и Мишка Топ (Матвей Яицкий). Ребята представят свои номера и пообщаются со зрителями.





Большой концерт звёзд российской эстрады начнётся в 19:00 на площади Ленина 27 июня. Для смолян и гостей города выступят Bearwolf, Elman и Jony, чьи песни популярны среди молодежи.



На протяжении трех праздничных дней участников праздника ждет множество тематических площадок, мастер-классы, спортивные состязания, гастрономический фестиваль, показы молодых дизайнеров и многое другое. Вход на все площадки свободный, но требуется предварительная регистрация в чат-боте МАКС.



Приглашаю ярко отметить День молодежи в Молодежной столице России – 2026!