В Росмолодёжи рассказали, как и зачем регистрироваться на День молодёжи

В преддверии праздника, который пройдёт в Смоленске с 26 по 28 июня, организаторы получают много вопросов о регистрации. В пресс-службе Росмолодёжи пояснили: все площадки Дня молодёжи открыты и доступны для каждого желающего, а регистрация нужна в первую очередь для удобства самих участников.

С её помощью можно получить полную программу, узнать о специальных активностях и отслеживать мероприятия в своём городе. Зарегистрироваться предлагают двумя способами: через сайт деньмолодёжи.рф или через чат-бот МАКС в мессенджере. В ряде регионов также работают собственные цифровые платформы.

Важно, что регистрация в МАКСе никак не ограничивает возможности участия. Напротив, в боте уже добавили разделы с основными площадками в каждом городе, чтобы программа всегда была под рукой и её легко можно было отправить друзьям. Таким образом, вся самая актуальная информация о празднике окажется прямо в вашем смартфоне.