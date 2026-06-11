Смоленская область присоединилась к Неделе информирования о важности физической активности

С 8 по 14 июня в России проходит Неделя информирования населения о важности физической активности с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Низкая физическая активность – серьёзная угроза здоровью. Вместе с курением, избыточной массой тела, повышенным уровнем холестерина и артериальным давлением она выступает самостоятельным фактором риска развития хронических заболеваний.

Недостаток движения напрямую влияет на вероятность развития опасных патологий:

Ишемическая болезнь сердца – риск возрастает на 30 %. Сердцу, как и другим мышцам, нужны нагрузки: без них ухудшается кровообращение, растёт вероятность атеросклероза и ишемии.

Сахарный диабет II типа – риск повышается на 27 %. Регулярная активность улучшает чувствительность к инсулину и помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Рак толстого кишечника и рак молочной железы – риск увеличивается на 21-25 %. Физическая активность нормализует гормональный фон, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунную защиту.

Кроме того, малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса, ослаблению мышц и костей, снижению общей выносливости и ухудшению психоэмоционального состояния.

Для поддержания здоровья рекомендуется 150–300 минут умеренной (ходьба, плавание) или 75–150 минут интенсивной (бег, силовые) активности в неделю. Нагрузку можно распределять гибко, включая вариант «спортивных выходных». Любая активность полезна: вместо лифта пользуйтесь лестницей, гуляйте не менее 30 минут в день, занимайтесь утренней гимнастикой или любимым спортом.Ключевые принципы — регулярность и постепенное увеличение нагрузки. При наличии хронических заболеваний перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Фото из архива редакции.