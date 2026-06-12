Завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства

12 июня, в День России, завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Оно проходило с 21 апреля и собрало больше 109 тысяч голосов жителей Смоленской области. Это говорит об активной позиции наших граждан, которые неравнодушны к развитию своего региона.



В этом году количество территорий, где представлены объекты для голосования, было увеличено с 7 до 11. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский и Смоленский муниципальные округа, а также Смоленск и Десногорск.



Жители области выбирали из 42 предложенных проекта благоустройства общественных пространств. Это парки и скверы, детские и спортивные площадки, территории возле памятников, школ и детских садов и другие объекты. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в приоритетном порядке.



«Выражаю благодарность всем, кто присоединился к голосованию. Для нас важно ваше мнение. Признателен волонтерам за помощь в организации голосования. Вместе мы создаем комфортную и современную среду для жизни и делаем Смоленскую область лучше!» – обратился к смолянам Губернатор Василий Анохин.