Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Информируем об основных событияхпрошедшей рабочей недели, которые состоялись с участием Главы региона.

«Государство для человека»

В Москве прошло пленарное заседание итогового отчётно-программного форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», в котором принял участие Губернатор Василий Анохин.Широко обсуждались инициативы, поступившие в Народную программу партии со всей страны. Как отметил Глава региона, внашей области на протяжении двух месяцев тоже проходили партийные форумы «Есть результат!» и жители Смоленщины также предлагали идеи в новую пятилетнюю Народную программу, главная цель которой – улучшение жизни граждан.«Государство для человека» — принцип, озвученный на форуме «Единой России» «Есть результат!»,станет главным ориентиром нашей работы на ближайшие годы», — сказал Василий Анохин.

Смоленский агропром на пути уверенного развития

С рабочим визитом Смоленскую область посетила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В ходе встречи с Губернатором Василием Анохиным обсуждались результаты и перспективы развития отрасли. Министр отметила сильные позиции области в растениеводстве, льноводстве и животноводстве, увеличении посевных площадей и проведении культуртехнических мероприятий, развитии переработки и экспорта, повышении качества жизни в сельских территориях.

Рост регионального агропромышленного комплекса в прошлом году составил 4,7%, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.Объём финансирования сельского хозяйства из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 млрд рублей.

Валовый сбор зерновых увеличился на 7%, картофеля – почти на 15%, рапса – на 60%. Производство яиц выросло на 12%, молока – на 5%. Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, зерном и мясом. Ежегодно посевные площади в регионе увеличиваются в среднем на 30 тысяч гектаров. «По итогам встречи определили дальнейшие направления взаимодействия с Минсельхозом России и при его поддержке обязательно достигнем поставленных целей. Продолжим реализацию 28 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на сумму порядка 38 миллиардов рублей», — сообщил Василий Анохин.

Смоленская область стала первой в стране, где благодаря Минсельхозу России в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется программа по обеспечению преподавателей сельскохозяйственных вузов новым жильём. «В эту работу включился и бизнес, — подчеркнул Губернатор. – При поддержке компаний «Русский лён» и «Товарищество льняная мануфактура» приобретено 50 квартир и 6 индивидуальных жилых домов в Смоленске. В результате 85% профессорско-преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии обеспечены жильём, а всего новосёлами стали 56 семей». На торжественной церемонии Губернатор вместе с Министром вручил ключи от новых квартирпервым новосёлам. При этомОксана Лут отметила, что смоленский опыт станет примером для других регионов.

Особое внимание в ходе визита Министр уделила вопросам подготовки на территории Смоленской области квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Как отметил Василий Анохин, в регионе целенаправленно выстраиваются непрерывные образовательные цепочки от школьной парты до рабочего места. В школе №3 посёлка Верхнеднепровский в сотрудничестве с ЗАО«Тропарёво»создан современный агротехнологический класс со специализацией «Генетика и селекция растений». При поддержке градообразующего предприятия посёлка – ПАО«Дорогобуж»- местный технологический техникум стал основой регионального образовательно-производственного кластера химической отрасли. Также компания активно участвует в обновлении социальной инфраструктуры. Так, благодаря её инвестициям, второе рождение получил Верхнеднепровский физкультурно-оздоровительный комплекс, который носит имя Натальи Саченко – сотрудницы предприятия, героически погибшей в феврале этого года при террористической атаке ВСУ.

Завершая визит, Оксана Лут оценила производственные мощности мясоперерабатывающего предприятия «Гагарин-Останкино».Министр отметила, что оно работает на смоленском сырье, а также активно инвестирует в экономику и социальную сферу региона. Компания помогает бойцам СВО, поддерживает детские сады, участвует в жизни города.

Вкусы России на Смоленской земле

Впервые Смоленщина принимала Всероссийский гастрономический фестиваль «Вкусы России», в котором приняли участие представители 40 регионов от Калининграда до Чукотки – фермеры, малые, средние и микропредприятия со своей уникальной продукцией. Организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Смоленской области, он стал важным событием для популяризации гастрономического туризма в нашем регионе и, по словам Василия Анохина, придаст новый импульс развитию малого агробизнеса.

На церемонии открытия Министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручила награды лучшим работникам смоленского АПК – механизаторам, инженерам и ветеринарам, трактористам и бригадирам, предпринимателям. Каждый из них – пример преданности своему делу и любви к родной земле.

Рабочий визит Министра науки и высшего образования России

В ходе рабочего визита в регион Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова детально обсуждались вопросы, связанные с проектом по созданию межвузовского кампуса «Гагарин», который реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. Как пояснил Василий Анохин во время осмотров строительных площадок первой и второй очереди,на территории Смоленского государственного университета планируется строительство учебно-административного и учебно-лабораторного корпусов, а также общежития для преподавателей. В настоящее время здесь ведутся археологические раскопки.

Во время посещения СмолГУ и знакомства с инфраструктурой одного из старейших вузов страны, основанного ещё в 1918 году, Губернатор подробно остановился на реализации сетевых программ с ведущими вузами России. СмолГУ готовит специалистов совместно с Московским авиационным институтом, Высшей школой экономики, Московским архитектурным институтом и другими университетами.В настоящее время по ним обучаются 179 человек, а в новом учебном году планируется набрать ещё 112 студентов. При этом важно, что молодые люди получают качественное образование, не покидая родной регион, и проходят практику на местных предприятиях.

Также Валерий Фальков вместе с Василием Анохиным посетил филиал Национального исследовательского университета «МЭИ», который играет важную роль в кадровом обеспечении Смоленской АЭС и промышленных предприятий региона. Здесь они осмотрели один из капитально отремонтированных учебных корпусов, где за счёт средств Минобрнауки России и индустриальных партнеров созданы 23 современные учебные лаборатории и компьютерные классы, оснащённые современным оборудованием. «Также ознакомились с инфраструктурой военной кафедры, — рассказал Губернатор. –Несколько лет назад в вузе открыли отделение авиационной техники и аппаратуры. Сегодня здесь созданы все условия для подготовки высококлассных специалистов по инженерно-авиационным направлениям».

Министр высоко оценил результаты выполненной работы, подчеркнув, что смоленский филиал МЭИ – это не просто подразделение крупного столичного вуза, а сильное учебное заведение, которое уверенно развивается в тесной связке с головным университетом.

Туристический потенциал Смоленщины представлен в столице

Команда Смоленской области во главе с Губернатором Василием Анохиным приняла активное участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй» на площадках ВДНХ в Москве. На выставочной экспозиции смоляне представили туристский потенциал нашего региона. Туроператоры, сотрудники музеев, объектов показа и отельеры увлекательно рассказывали гостям об истории и культуре Смоленской области, достопримечательностях, ярких событийных мероприятиях.

Деловая программа Форума прошла с участием заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и руководителя «Росмолодёжи» Григория Гурова. В ходе пленарной дискуссии Василий Анохин особо подчеркнул статус Смоленска как Молодёжной столицы России этого года,представил инициативы и проекты, которые открывают новые возможности для реализации потенциала молодёжи в нашем регионе.

В рамках Форума на рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко Губернатор обсудил вопросы поддержки молодёжи, обновления образования и спортивной инфраструктуры и туризма. «По итогам 2025 года в гостиницах Смоленской области останавливалось свыше 420 тысяч человек, что на 26% больше, чем годом ранее, — сообщил Василий Анохин. – Мы развиваем и модернизируем социально значимые объекты при помощи национальных проектов «Молодёжь и дети», «Туризм и гостеприимство», которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Системно подходим к обновлению образовательной инфраструктуры, активно развиваем программы поддержки молодёжи, в числе приоритетов – создание условий для занятий спортом. Уверен, что совместная работа с Правительством России позволит нам и дальше укреплять позиции Смоленщины как региона привлекательного для жизни, учёбы и путешествий».