Чтить, помнить и хранить единство народов: в память о годах Великой Отечественной войны через Смоленщину пройдет агитационный поезд

С 15 по 22 июня пройдет агитационно‑пропагандистская акция «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!». Она организована Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством обороны Республики Беларусь.

Через Вязьму, Оршу, Минск, Барановичи, Брест и Смоленск пройдет тематический поезд. В передвижной состав войдут семь тематических вагонов и две платформы, в которых разместится военная техника времён Великой Отечественной войны.

В Смоленской области поезд прибудет в Вязьму 16 июня (15:35–19:40) и в Смоленск 20 июня (08:10–14:40). Вход для всех посетителей свободный.



В программе: выступление оркестра Военной академии ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского и творческих коллективов региона, церемония возложения цветов к Вечному Огню, выставка общественных организаций области, приём в «Юнармию», развёртывание копии «Знамени Победы», «Разговоры о Важном» и показательные выступления силовых структур.



«Эта акция — возможность прикоснуться к великой истории нашей страны и братских народов. Великая Отечественная война оставила глубочайший след в наших сердцах, и наш долг — передать эту память будущим поколениям, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась»,