Василий Анохин поручил создать профильные медицинские классы в школах Смоленской области

Подготовка медицинских кадров – стратегическая задача для системы здравоохранения региона. В Смоленской области формируем комплексную модель, охватывающую все этапы: от поддержки студентов-медиков до их трудоустройства в медицинские учреждения. Однако убежден, что кадровый резерв необходимо формировать, начиная со школьной скамьи. На очередном заседании штаба по здравоохранению озвучил решение о создании медицинских классов в школах области.



До конца 2026 года в каждом административном центре на базе общеобразовательных школ будут открыты профильные классы. В их основе – действующие классы с углубленным изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров.



К учебному процессу привлечем практикующих врачей местных ЦРБ. Поручил в кратчайшие сроки проработать вопросы обновления материально-технической базы кабинетов биологии, интеграции профильных модулей в учебные планы 8-11 классов и брендирования медицинских классов.



Важно обеспечить устойчивый поток мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и Смоленский государственный медицинский университет. Акцент делаем именно на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в стране действует механизм обязательного распределения и отработки выпускников медицинских учебных заведений в учреждения здравоохранения в системе ОМС. В сочетании с развитием медицинских классов в нашем регионе это позволит выстроить непрерывную систему подготовки кадров: от школы до рабочего места.





Наша задача – в ближайшие годы решить проблему нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Это вопросы доступности и качества медицинской помощи для жителей области.

