Выпускные аттестационные работы защитили курсанты образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск

Это продолжение федерального проекта «Время героев», инициатором которого выступил Президент России Владимир Владимирович Путин. По словам главы государства, выпускники программы должны составить основу будущего корпуса управленцев страны. Сегодня среди наших курсантов – целеустремленные, неравнодушные к своему региону и стране граждане, готовые продолжить служить Отечеству, но уже в гражданской жизни.





Почти год 13 участников программы изучали теорию, проходили стажировки и готовили свои аттестационные проекты. Сегодня все они защитили их на отлично. Оценивала работы экспертная комиссия под председательством главного федерального инспектора по Смоленской области Юрия Эдуардовича Стрелецкого.

В составе комиссии – заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Александрович Гусев, министр Смоленской области по внутренней политике Петр Юрьевич Мухин, директор Президентской Академии в Смоленске Инна Юрьевна Тимофеева и доцент Президентской Академии Сергей Алексеевич Асриев.





Все темы имеют социальную значимость. Так, Екатерина Ермачкова разработала программу социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Важный выход», Денис Малков – проект социальной адаптации и взаимопомощи ветеранов боевых действий «ЗаЩИТники. Вместе».





Андрей Боедов предложил провести фестиваль воинской культуры, Владимир Степаненко — создать центр «Патриот» на основе общественного взаимодействия. Алексей Новиков разработал альманах «Ушедшие в бессмертие», направленный на увековечивание памяти о героях специальной военной операции. Также среди проектов – развитие экосистемы физического благополучия в Рославльском округе, практики активного долголетия для ветеранов «Добрый автобус Смоленск», цифровая платформа профориентации, бережливые технологии на транспорте и другие.



Все участники показали высокий уровень подготовки. Каждый из них готов применять полученные знания на практике. Горжусь нашими героями! Уверен, что их проекты найдут реализацию и принесут пользу Смоленской области и нашим жителям.