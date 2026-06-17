СмолГУ укрепляет связи с федеральной властью

Зампред Госдумы Александр Бабаков провел рабочую встречу с ректором главного вуза региона и обозначил векторы совместной работы.

Рабочую встречу с ректором Смоленского государственного университета (СмолГУ) Михаилом Артеменковым провел заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Бабаков в минувшую среду, 10 июня.

Главными темамивстречи стали перспективы взаимодействия университета и органов государственной власти, а также роль вуза в решении актуальных запросов общества и государства.

«Мы говорим о всестороннем подходе к работе со студенчеством. И речь не только об образовании. Крайне важно вовлечение молодежи в общественную деятельность, уделять вопросы патриотическому и гражданскому воспитанию. Это должна быть системная работа, в том числе, при поддержке федеральных органов власти. И я, в свою очередь, открыт к такому сотрудничеству со Смоленским госуниверситетом», — подчеркнул заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

Обсудили и вопросы развития студенческого спорта. В Смоленском госуниверситете, как отметил Михаил Артеменков, существует команда по настольному теннису. Чтобы поддержать это направление, Александр Бабаков, который также является президентом Федерации настольного тенниса России, предложил предоставить вузу несколько игровых столов. Планируется, что столы могут быть размещены как в учебных корпусах, так и в общежитиях.

«Это будет прекрасный подарок для университета — несколько современных столов для игры в настольный теннис. Для студентов это будет очень важным приложением их спортивных усилий и еще одна площадка для организации активного досуга на территории нашего вуза», — прокомментировал инициативу Александра Бабакова ректор СмолГУ Михаил Артеменков.