Гастрономический фестиваль на Дне молодёжи: что попробовать в Смоленске с 26 по 28 июня

В рамках празднования Дня молодёжи в центре Смоленска развернётся настоящий гастрономический праздник. С 26 по 28 июня на специальной локации будут работать десятки точек с самыми разными угощениями — от классических чебуреков до авторских десертов и азиатского стритфуда.

Гостей ждёт более 20 участников. Среди них — чебуречная «Крым» с 15 видами начинок и черноморскими деликатесами, сеть «Пушка Суши», гриль-зона с сочными бургерами и рёбрами, а также несколько площадок с японской кухней: «КОТЗИЛЛА», VARVAR SUSHI и AMO PASTA с пастой ручной работы.

Для любителей сладкого — бутик карамели Carameliya, магазин «Фыр Фыр», ореховые пасты Montiy и мороженое «33 пингвина». Будут работать сэндвич-бар «Нахлебники», точка с азиатским стритфудом «ЧИХО», сеть фастфудов «Полная дичь», а также аутентичное заведение «ВЕСЕЛУХА» с морской кухней.

Отдельного внимания заслуживают смоленский сбитень в современном прочтении, ремесленный хлеб на закваске, авторские коктейли от Барменской ассоциации и огромная пицца от «Сытого Смолянина».

Гастрозона будет работать все три дня праздника. Приходите подкрепиться и набираться сил для новых открытий на фестивальных площадках!