Единый федеральный чат психологической поддержки для участников СВО и их семей начал работу в соцсети «ВКонтакте»

С июня 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» начал свою работу единый федеральный чат психологической поддержки для участников СВО и их семей, где участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей и близкие погибших защитников Отечества могут получить бесплатную и анонимную психологическую помощь.

Координаторы проекта отмечают устойчивый запрос на цифровой формат помощи: многим проще написать в чат, чем обращаться очно. При этом в чате работает не искусственный интеллект, а живые специалисты, команда опытных медицинских и клинических психологов, которые помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом, паническими реакциями и другими сложными ситуациями.

По словам организаторов, психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас, поэтому поддержка оказывается круглосуточно независимо от региона проживания, а обратиться можно анонимно — персональные данные не запрашиваются.

За два года медицинскими специалистами отработано более 35 000 индивидуальных обращений. К сообществу уже подключились более 23 000 человек из разных регионов России.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уделяет особое внимание вопросам комплексной поддержки участников СВО и их семей. В регионе выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской и психологической помощи, а открытие федерального чата стало ещё одним шагом к тому, чтобы квалифицированная поддержка стала доступна каждому, кто в ней нуждается.

Новое сообщество создано в целях безопасности на российской платформе «ВКонтакте». Поддержка оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно и без запроса персональных данных. Обратиться за поддержкой можно в любое время в новом сообществе.