Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики зависимости от гаджетов

С 15 по 21 июня в России проходит Неделя профилактики зависимости от гаджетов. Мероприятие проходит в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Проблема чрезмерного использования смартфонов, планшетов и компьютеров приобрела серьезные масштабы и требует пристального внимания врачей, педагогов и родителей. Взрослым и детям необходимо четко понимать вчём опасность цифровой зависимости и как выстроить здоровые отношения с технологиями.
Многочисленные исследования подтверждают, что длительное и постоянное использование гаджетов негативно влияет на разные сферы жизни:
- Психическое здоровье: у людей, которые проводят много времени в сети, чаще диагностируют тревожные расстройства и депрессию.
- Сон: свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Из‑за этого человеку сложнее заснуть, сон становится поверхностным и прерывистым, что снижает работоспособность и ухудшает общее самочувствие.
- Физическая активность: гаджеты формируют у человека малоподвижный образ жизни.
- Пищевое поведение: бесконтрольный перекус перед экраном телефона или компьютера чреват перееданием и набором лишнего веса
- Безопасность: использование гаджетов во время вождения или перехода улицы резко повышает риск аварий и травм.
Чтобы минимизировать негативное влияние гаджетов и сохранить контроль над своей жизнью, стоит внедрить следующие правила. Выделите места и периоды, когда гаджеты будут под запретом (время перед сном, приема пищи, общения с семьей и близкими).С помощью специальных приложений контролируйте временя, проводимое в Интернете. Отключите лишние оповещения и оставьте только критически важные (звонки, сообщения от близких). Замените часть онлайн‑переписок на личные встречи, походы в гости, прогулки, участия в мероприятиях и активностях.
Особенно важно приучать к этим правилам детей и подростков. Также будет полезно настроить в телефоне подростка родительский контроль, который ограничит время проведения в Сети, отфильтрует возрастной контент, заблокирует нежелательные сайты и сервисы. Можно также составить специальное расписание, по которому ребенок будет ориентироваться, когда можно пользоваться телефоном или компьютером. Эти меры помогут сформировать здоровые привычки и защитить от чрезмерного погружения в цифровой мир.
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