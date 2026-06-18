С 20 июня стартует приёмная кампания в профессиональных образовательных организациях Смоленской области

В этом году вузы, колледжи и техникумы региона на бюджетные места примут более 7,5 тысяч первокурсников. О приемной кампании 2026 года шла речь на заседании Правительства области.



«Большое внимание уделяем целевому обучению, которое позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.



По программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек. Больше всего в Смоленском государственном медицинском университете и Смоленском государственном университете. Также целевые места выделены Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, филиалу МЭИ в Смоленске, Смоленскому государственному университету спорта, Смоленскому филиалу Финансового университета и Смоленскому филиалу РАНХиГС. Предложения о целевом обучении размещаются на портале «Работа в России».





Особое внимание в регионе уделяется привлечению педагогических кадров. В 2026 году планируется набрать 127 целевиков по педагогическим специальностям. Наиболее востребованы учителя математики, физики и информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания, начального образования и логопедии.







Для всех студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки. Для целевиков, набравших 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии: на 1–3 курсах – 10 тысяч рублей, на старших курсах – до 20 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация платы за наём жилья в общежитии в размере до 1000 рублей в месяц.

Студенты педагогических специальностей получают ежемесячные выплаты от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от курса обучения. Молодым педагогическим работникам оказывают помощь с жильем – выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере до 2 миллионов рублей, а также социальная выплата в размере 20 % от стоимости стандартного жилья. Выпускникам-целевикам, которые придут работать в образовательные организации, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей, а обладателям красных дипломов – 6000 рублей.