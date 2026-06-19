Конкурс молодежных проектов

В целях вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытия ее потенциала и поддержки ее социально значимых инициатив Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Главное управление) проводит Областной конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс).

Конкурс включает отбор лучших молодежных социальных инициатив и проходит по 8 номинациям:

– «Добровольчество»;

– «Развитие социальных лифтов»;

– «Инициативы в сфере культуры и искусства»;

– «Спорт, ЗОЖ, туризм»;

– «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»;

– «Укрепление семейных ценностей»;

– «Патриотическое воспитание»;

– «Молодежные медиа».

Победитель Конкурса сможет получить поддержку в форме субсидии на реализацию молодежного проекта в размере до 200 000 рублей.

Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории Смоленской области не менее одного года. Для участия в Конкурсе требуется представить описание молодежного проекта по предложенной форме, включающее календарный план реализации проекта и план расходов.

Прием заявок осуществляется с 11 июня по 11 июля 2026 года (до 23:59 включительно) на сайте АИС «Молодежь России» (далее – АИС). Прямая ссылка для участия в Конкурсе для зарегистрированных пользователей АИС: https://myrosmol.ru/events/ca8d5847-cf4a-4257-87ae-340c1ff24c78.

Участник вправе представить на Конкурс только один проект. Итоги Конкурса будут подведены до 14 августа 2026 года.

Реализация молодежного проекта начинается не ранее дня размещения решения о победителях Конкурса и не должна превышать 12 месяцев.

Контактное лицо для взаимодействия: Марченко Екатерина Владимировна, консультант по делам молодежи Главного управления, тел. + 7 (952) 533-81-14, электронная почта: Katya2-01@yandex.ru.