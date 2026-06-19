Награды – медицинским работникам

Люди благородной, важной и ответственной профессии – медицинские работники – ежедневно заботятся о самом главном – жизни и здоровье наших жителей. В Смоленской области работает более 4 тысяч врачей и свыше 7,5 тысяч медицинских работников среднего звена. В преддверии Дня медицинского работника Губернатор Анохин вручил областные и ведомственные награды сотрудникам учреждений здравоохранения региона.





За последние годы проведена серьёзная модернизация отрасли: приобретено современное высокотехнологичное оборудование, расширены диагностические возможности городских и сельских больниц, выстроена служба экстренной помощи. На межрайонном уровне созданы первичные сосудистые и травматологические центры, где применяются передовые технологии лечения сложных заболеваний.





Только в 2025 году в регионе приобрели более двух тысяч единиц оборудования и 60 санитарных автомобилей. В этом году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в медучреждения поступило еще более 70 единиц оборудования. На пяти объектах сейчас идёт капитальный ремонт, завершается строительство новых корпусов областной детской клинической больницы и областной клинической психиатрической больницы.





«Делаем все необходимое, чтобы медицинские работники чувствовали и видели нашу заботу. Для них действует комплекс мер поддержки. По поручению Президента реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», с этого года ввели новую региональную выплату – 1 миллион рублей врачам, пришедшим в районные и центральные районные больницы на срок не менее пяти лет. Медикам, работающим на селе, установлена ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг – 1200 рублей. Также действует выплата за наём жилья до 10 тысяч рублей в месяц. В 2025 году предоставлено 14 служебных квартир, в этом году в новое жилье переедут еще 22 врача», – отметил Василий Анохин.

Фото с награждения можно посмотреть в альбоме.