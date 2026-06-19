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Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 25 июня

21.06.2026

Организаторы шестого форума «Сильные идеи для нового времени» продлили сбор заявокдо 25 июня. Такое решение принято в связи с высоким интересом участников и большим количеством инициатив. Прием заявок ведется на платформе идея.росконгресс.рф. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторами – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.

Авторы могут направить свои проекты по пяти направлениям: «Социальная инициатива», «Технологическая инициатива», «Экологическая и климатическая инициатива», а также «Кадровая инициатива». На данный момент поступило уже более 40 тысяч заявок от жителей всех регионов России.

Для участия в отборе необходимо придумать, сформулировать и подробно описать социально-значимую инициативу. Лучшие проекты, которые несут особую пользу для экономики и общества, будут представлены Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на очном заседании форума. В этом году он состоится в Нижнем Новгороде 10-11 августа.

«Будущее нашей страны – это активные, творческие и неравнодушные люди. Форум «Сильные идеи для нового времени» помогает инициативным гражданам  рассказать о своих идеях и помочь в их реализации. Форум объединяет студентов вузов и ссузов, предпринимателей, представителей различных групп и просто неравнодушных граждан. В прошлом году со всей России было подано более 35 тысяч заявок, среди них – 104 из нашего региона. Желаю успехов участникам форума», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Лучшие идеи 2025 года получили помощь в оформлении и дальнейшей реализации от органов власти, общественности, инфраструктуры поддержки бизнеса.

В прошлом году впервые от Смоленской области проект вошелв ТОП-300 идей Форума. Высокую оценку получил проект Алексея Масляного в соавторстве с Александром Мосейкиным — «Мама в курсе». Это комплекс мероприятий, который направлен на обучение молодого поколения основам ухода за своим здоровьем до, вовремя и после беременности, навыкам ухода за своим ребёнком.

На текущий момент 1000 смолянок смогли пройти обучение в рамках реализации проекта «Мама в курсе», проведено 30 мастер-классов и активностей. В дальнейшем планируется продолжить проведение подобных активностей, мастер-классов на открытых площадках в муниципальных образованиях Смоленской области.

В ТОП-1000 в 2025 году был включен российско-белорусский фестиваль молодых учителей «Созвездие пеликана». Автором проекта, способствующего обмену опытом между учителями России и Беларуси, выступил Евгений Захаренков.

Также в ТОП-1000 вошла идея создания в малых городах России современных систем водоснабжения и водоотведения «Цифровой водоканал для малых городов». Ее автором является Дмитрий Назаров.Идея превратилась в успешный проект современной системы водоснабжения и водоотведения в городе Ярцево, сейчас рассматриваются возможности масштабирования в Вязьме. Проект получил высокие оценки профессионального сообщества и стал лауреатом федеральной премии в сфере ЖКХ.

Идея открытия молодежного центра на селе Даниила Музыченко воплотилась в жизнь и стала лучшей на региональном этапе международной премии «МыВместе». Проект был отмечена Губернатором Смоленской области В.Н. Анохиным. Данила занял 1 место в областном конкурсе «Доброволец Смоленщины» и получил дальнейшую поддержку.

Еще один проект «Серия лекций-дискуссий о вымирающих видах животных для школьников «Живой диалог» послужил началом для разработки интерактивной игры для старшеклассников. При поддержке члена Общественной палаты Смоленской области Анастасии Бышевской идея студентки Ярославы Нурбагандовой вышла в финал всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Ярослава вошла в число 100 лучших студентов со всей страны, представлявших свои проекты в треке «Делаю» и получила премию в размере 1 000 000 рублей.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Опубликовано в категории Приоритеты

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