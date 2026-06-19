Смоленский опыт развития муниципальных образований представлен на федеральном уровне

17 июня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, которое провел Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Сенаторы и представители регионов обсудили ключевые факторы устойчивого развития территорий муниципальных образований.В заседании принял участие заместитель Председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев.

В начале встречи Андрей Шевченко напомнил слова Президента России Владимира Владимировича Путина о том, что управленцы всех уровней являются единой командой и представители муниципальных органов власти – ее основа.

«Одним из ключевых факторов устойчивого развития территорий является создание качественных пространств для жизни людей. Там, где есть комфортная среда, начинает развиваться малый бизнес, растет туристический поток, развивается социальная, транспортная, культурная инфраструктура, в целом меняется жизнь муниципалитета», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Заместитель Председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев подробно рассказал о системной работе по поддержке муниципалитетов, развитии предпринимательства в муниципальных округах, привлечении инвестиций и кадровой стратегии Смоленской области.

«В современных условиях, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, Губернатором Василием Николаевичем Анохиным было принято принципиальное решение о комплектовании местных администраций сотрудниками из числа участников специальной военной операции,— подчеркнул заместитель Председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев. –И это не просто кадровое решение, это укрепление сути власти, ее связи с народом.Как отметил наш Президент, именно такие люди, пережившие серьёзные испытания, должны стать основой будущего управленческого аппарата».

В Смоленской области по поручению Президента успешно реализуется программа «Герои.СВОего времени. Смоленск», направленная на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО. Трое участников программы уже трудоустроены в администрации муниципальных образований.

В Смоленской области ведется системная работа по развитию целевого обучения. По количеству заключённых целевых договоров в системе СПО область входит в число регионов-лидеров. Растет мотивация молодежи к получению профессионального образования, интерес к рабочим профессиям, а также заинтересованность бизнеса в долгосрочном партнерстве с профессиональными образовательными организациями.

Ещё одним безусловным приоритетом в работе регионального Правительства является поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности, особенно на малых территориях.

С этой целью в Смоленской области создана комплексная система мер поддержки субъектов МСП. В их числевозмещение части затрат по договорам лизинга, муниципальная грантовая программа для начинающих предпринимателей «Первый старт», предоставление льготных микрозаймов и поручительств областным Фондом поддержки предпринимательства.Только в 2025 году выдано 472 микрозайма на сумму более 700 млн. рублей, поручительств почти на 500 млн, что позволило предпринимателям региона привлечь в экономику более 1,5 млрд кредитных средств.

Алексей Гусев рассказал, что процедуры оказания государственной поддержки максимально упрощены и прозрачны, носят в основном заявительный характер. Это обеспечивает эффективное взаимодействие власти и бизнеса. В Смоленской области по решению Губернатора для граждан, заключивших социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства, введена дополнительная региональная выплата – к федеральной выплате в 350 тыс. рублей из бюджета области добавляется ещё до 350 тысяч рублей.

Завершая выступление, Алексей Гусев внёс предложение, касающееся развития комфортной городской среды. Город Смоленск — административный центр региона, обладатель почетного звания «Город-Герой», не может претендовать на получение федеральных средств в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В связи с этим предлагается создать отдельную категорию «Средние города с особой историко-культурной ценностью», что позволит административным центрам регионов, имеющим статус «Город воинской славы» или «Город-Герой» (с населением до 500 тыс. человек), участвовать в конкурсе на общих основаниях с малыми городами.

Пресс-служба Правительства Смоленской области