Экспертная помощь — в вашем смартфоне

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Общественная палата Российской Федерации информирует вас об успешном запуске федеральных медицинских тематических каналов, направленных на повышение медицинской и правовой грамотности населения страны, с экспертным участием государственных медицинских организаций и представителей врачебного сообщества. Медицинские каналы запущены в рамках реализации федерального проекта«Здрав Контроль». С марта 2026 года были запущены медицинские каналы по направлениям: «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»,«Здоровое долголетие», «Онколог-онлайн», «Стоматолог-онлайн», федеральный канал«Здрав Контроль», который выступает правовым навигатором для пациентов. В целях создания безопасного коммуникационного пространства все медицинские каналы работают в новом национальном мессенджере «МАКС» с учетом соблюдения действующего законодательства по защите персональных данных и неразглашения врачебной тайны.В чатах при медицинских каналах жители могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям, а также медицинским юристам проекта ежедневно с понедельника по субботу включительно с 8:00 до 20:00 по мск. Подробное описание вышеперечисленных каналов и активные ссылки для подключения выложены на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации по ссылке: https :// files . oprf . ru / storage / image _ store /2026/ max _ channels . pdf .