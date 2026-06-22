Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Информируем об основных событиях прошедшей рабочей недели, которые состоялись с участием Главы региона.

От намерений – к делу

Губернатор Василий Анохин провёл заседание регионального Штаба по инвестициям и малому и среднему предпринимательству, на котором обсуждался план действий по реализации соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме.

Общий объём инвестиций по ним превышает 13 млрд рублей, в регионе будет создано свыше 1200 новых рабочих мест ипрактически все проекты будут реализованы в муниципальных округах, что даст новый импульс развитию территорий. В их числе – создание современных индустриальных площадок, мультибрендовых центров, логистических, туристических, агропромышленных комплексов, в том числе, с участием белорусских партнёров. Всего же, начиная с 2023 года на ПМЭФ заключено 38 соглашений на общую сумму порядка 70 миллиардов рублей, причём больше половины из них – в сфере промышленности.

Учебные заведения Смоленщины ждут первокурсников

В Смоленской области стартовала приёмная кампания в профессиональные образовательные организации. На заседании регионального Правительства этот вопрос был в центре внимания.Вузы, колледжи и техникумы региона на бюджетные места примут более 7,5 тысячи первокурсников и, как отметил Губернатор, большое внимание уделяется целевому обучению, которое «позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем».

По программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек.Больше всего в Смоленском государственном медицинском университете и Смоленском государственном университете. Также целевые места выделены Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, филиалу МЭИ в Смоленске, Смоленскому государственному университету спорта, Смоленскому филиалу Финансового университета и Смоленскому филиалу РАНХиГС.Для всех студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки, а для набравших 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии: на 1–3 курсах – 10 тысяч рублей, на старших курсах – до 20 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация платы за наём жилья в общежитии в размере до 1000 рублей в месяц.

Кадровый резерв – со школьной скамьи

«Наша задача – в ближайшие годы решить проблему нехватки врачей и среднего медицинского персонала, ведь это вопросы доступности и качества медицинской помощи для жителей области, — заявил Василий Анохин, проводя заседание регионального Штаба по здравоохранению. – Убежден, что кадровый резерв необходимо формировать, начиная со школьной скамьи».

В связи с этим Губернатор поручил до конца 2026 года в общеобразовательных школах каждого административного центра на базе классов с углубленным изучением биологии открыть профильные медицинские классы. Учитывая специфику, в учебные планы 8-11 классов будут интегрированы профильные модули, кабинеты дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров, а к учебному процессу станут привлекаться практикующие работники здравоохранения.

Рабочие встречи Губернатора

Темой обсуждения с заместителем Министра культуры России Владимиром Осинцевым стали вопросы сохранения объектов культурно-исторического наследия, расположенных в Смоленской области, а также планы по их реставрации. В числе основных проектов – реставрация Смоленской крепостной стены, костёла Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске, а также Соборного холма. Все работы выполняются с обязательным соблюдением требований по охране объектов культурного и археологического наследия.

С председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией ГумеровойГубернатор обсудил реализацию мер социальной поддержки семей с детьми, молодых и студенческих семей на территории нашего региона, а также задачи, направленные улучшение демографической ситуации.«Реализуем программу повышения рождаемости, включающую порядка 70 мероприятий. Систему поддержки семей планируем расширять, в том числе за счет усиления их сопровождения на ранних этапах – не только после рождения детей, но и начиная с момента создания семьи, — сообщил Василий Анохин. – У нас действует порядка 115 мер поддержки. В каждом муниципальном образовании организуем работу координаторов, которые взаимодействуют с семьями и помогают в решении возникающих вопросов».

Важным направлением остаётся поддержка студенческих семей. Так, в образовательных организациях внедряются индивидуальные графики обучения для студентов с детьми, атакже выстраивается взаимодействие с работодателями по вопросам сохранения рабочих мест, создания гибких условий занятости и поддержки молодых родителей.

Новая жизнь объектов культурного наследия

Смоленск стал площадкой для проведения выездного совещания экспертной группы Совета Федерации ФС РФ по вопросам сохранения объектов культурного наследия и формирования эффективных механизмов их вовлечения в экономический оборот. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году в вести в хозяйственный оборот не менее 1 тысячи объектов культурного наследия.В 2023 году к пилотному проекту, который реализует Госкомпания ДОМ.РФ, присоединилась Смоленская область, и уже два объекта в Вязьме нашли своего инвестора.

«Сегодня в Смоленске насчитывается более 460 объектов культурного наследия, а в целом по региону – свыше 4,3 тысячи, — рассказал Василий Анохин, выступая на заседании. – Их сохранение и восстановление является одним из приоритетных направлений региональной политики».

Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, Смоленская область уже зарекомендовала себя как регион, формирующий практики, востребованные на федеральном уровне. В свою очередь заместитель Министра культуры России Владимир Осинцев сообщил, что Смоленщина демонстрирует высокий уровень организации работы и эффективно реализует проекты по сохранению культурного наследия, а по темпам их вовлечения в хозяйственный оборот с 2024 года наш регион занимает 14 место в стране.

100 лет смоленскому «Динамо»

Смоленская региональная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества«Динамо» отметила 100-летний юбилей со дня основания. Сегодня в рядах динамовцев занимаются свыше 7 тысяч смолян, в числе которых представители всех силовых структур органов безопасности и правопорядка.В коллективах Смоленской организации выросли сотни выдающихся спортсменов – 7 заслуженных мастеров спорта СССР и России, 9 мастеров спорта международного класса, 17 мастеров спорта и порядка 800 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Их достижения прославляют Смоленщину и Россию.

«Динамо» вносит существенный вклад в развитие массового спорта, вовлечение детей и молодёжи в занятия физической культурой, популяризацию здорового образа жизни, — отметил Губернатор Василий Анохин, поздравляя юбиляров. –Важна и его социальная миссия – работа с молодёжью, поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, сохранение традиций служения Отечеству».

Центральным событием празднования стал парад спортсменов-динамовцев, которыеколоннами прошли по главной площади Смоленска. Здесь же работали тематические площадки силовых ведомств, состоялись показательные выступления и демонстрация техники, а также легкоатлетический забег «Динамовская миля».

Юбилей Сычёвки

Василий Анохин принял участие в торжествах, посвящённых 250-ой годовщине присвоения Сычёвке статуса города. Поздравляя сычевлян с этим событием, Губернатор отметил, что сегодня город живёт насыщенной жизнью и уверенно развивается: «Благоустраиваются общественные пространства, обновляется инфраструктура, создаются комфортные условия для жизни. Всё это – результат совместной работы власти и жителей, неравнодушных к судьбе родного города».

Вместе с горожанами Глава региона посетил праздничные площадки, осмотрел выставку-ярмарку муниципальных образований Смоленщины, ознакомился с тем, как в преддверии юбилея был капитально отремонтирован спортивный зал школы № 2, а также вручил награды жителям, которые внесли заметный вклад в развитие своей малой родины.

«Наш вектор» снова на Смоленщине

В третий раз на территории Национального парка «Смоленское Поозерье» прошёл Международный туристический слёт «Наш вектор», инициатором которого выступает смоленский военкор Семён Пегов. Почти 130 ребят из разных регионов России, Донбасса, Абхазии, Южной Осетии и Беларуси учились гребле на байдарках, скалолазанию, оказанию первой помощи, секретам туризма и многому другому, но, главное, — работать в команде, поддерживать друг друга и ценить дружбу. По сложившейся традиции Василий Анохин посетил палаточный лагерь, пообщался с ребятами и сам ненадолго окунулся в эту особую атмосферу дружбы и единства.

Татьяна НАПРЕЕВА