Расширен перечень предметов первой необходимости, которые можно взять в бесплатный прокат

В Смоленской области проживает более 85 тысяч семей с детьми. Постоянно расширяем меры поддержки для них, чтобы они чувствовали нашу заботу. С 2025 года в рамках национального проекта «Семья» во всех муниципальных округах региона действуют пункты проката предметов первой необходимости для семей с детьми.





Расширили перечень предметов первой необходимости, которые можно взять в бесплатный прокат. Список дополнили термометры для воды, ночники, защитные приспособления для мебели и кроваток, органайзеры для детских вещей и электроколыбели. Всего в перечне почти 30 наименований: кроватки, матрасы, пеленальные столики, коляски, автолюльки, автокресла, манежи, ходунки, стульчики для кормления, ванночки для купания, детские весы, радионяни, комоды для детских вещей.



Пункты проката открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Воспользоваться ими могут молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников специальной военной операции.

В этом году в пункты уже обратились более 900 семей. Все предметы предоставляются бесплатно на срок, установленный договором. С условиями получения и полным списком предметов можно познакомиться на сайте Министерства социального развития Смоленской области.