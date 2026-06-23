Смоляне споют «Катюшу»

На этой неделе Смоленск – Молодёжная столица России-2026 – станет главной площадкой празднования Дня молодежи. Мы ждем молодых, активных целеустремленных ребят со всей страны. А также приглашаем всех, независимо от возраста, принять участие в массовом исполнении легендарной «Катюши». Оно состоится на площади Ленина 27 июня в 13.00 в рамках торжественной церемонии открытия Дня молодежи.



Произведение нашего выдающегося земляка Михаила Васильевича Исаковского стало символом эпохи и одним из главных музыкальных образов страны. Идея всем вместе исполнить «Катюшу» принадлежит прапраправнуку поэта,15-летнему Дмитрию Микуличу. С этой инициативой он обратился в Молодёжный центр «Пушкинский», и мы с большой радостью это предложение поддержали.



Творчество Исаковского не зря называли «соловьиным чудом России», а его самого – «человеком-песней». Его поэтическое слово стало мощным оружием в годы Великой Отечественной войны. Песни Исаковского поднимали народ на борьбу с врагом, обладали особой силой патриотизма и вместе с тем неудержимым стремлением к спокойствию и мирной жизни. Сегодня они продолжают жить и объединять поколения. Приходите всей семьёй, с друзьями и близкими!



Полная программа празднования Дня молодежи в группе события ВКонтакте.