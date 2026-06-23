Человек, которому доверяют

«Вытащила счастливый билет», – так говорит о своём профессиональном выборе и дальнейшем трудовом пути заведующая детской поликлиникой Ирина КУЗЕНКОВА. Она единственный представитель из медицины в своей семье, да и со школьной скамьи больше думала о том, чтобы стать педагогом. А судьба распорядилась по-другому.

Родилась и выросла Ирина в деревне Богдановщина. Там же окончила восемь классов средней школы, потом ещё два года доучивалась в Издешкове. Прилежной и ответственной девушке науки давались легко, особенно иностранные языки, потому и поступать решила не куда-нибудь, а в областной центр. В Смоленск поехала вместе с отцом. И как будто кто подтолкнул зайти именно в здание мединститута, понравившееся своей архитектурой. Сейчас Ирина Анатольевна вспоминает о тех событиях с улыбкой, заметив: ей всегда везло на хороших людей и удачное стечение обстоятельств.

– Поступила сразу, что удавалось далеко не всем желающим. И поэтому хорошо понимала, что нужно стараться, ценить такую возможность. Были очень хорошие педагоги, а профессиональные особенности медицинской деятельности не пугали: крови не боялась, имела минимальные навыки оказания помощи, полученные ещё в школьной сандружине. Мне всё нравилось.

На последнем курсе института была медицинская практика. Ирина Анатольевна вспоминает, с каким усилием пришлось преодолевать себя, чтобы в первый раз самостоятельно пойти на вызов в качестве участкового врача. «Стояла возле двери минут 15, пока собралась и нажала на дверной звонок». Потом пошло легче. А интернатуру она проходила в Сафонове, куда и была направлена по распределению после получения диплома.

Поликлиника в посёлке Горном стала первым местом работы молодого специалиста. Там участковому педиатру довелось пройти «боевое крещение»: как раз в те годы была вспышка вирусного гепатита «А». Коллектив под руководством Николая Алексеевича Самсонова успешно боролся с этой напастью, а Ирина приобретала неоценимый опыт.

– Какие тогда были наставники! Врачи от Бога Надежда Ивановна Струженкова, Таисия Никаноровна Солопонова, Надежда Васильевна Курбако, Екатерина Владимировна Степанцова. Мне и другим молодым медикам повезло учиться у них. После поликлиники на Горном меня временно перевели в инфекционное отделение, и там под руководством заведующей и прекрасного доктора Ольги Ульяновны Минченковой постигала секреты борьбы с менингитом, дифтерией, сальмонеллёзом и другими болезнями.

По поручению руководства Сафоновской центральной районной больницы Ирина Анатольевна переквалифицировалась в аллерголога. И несколько лет трудовой деятельности посвятила этой специализации, принимая маленьких пациентов в детской поликлинике. Разносторонний опыт, серьёзное, вдумчивое отношение к каждому малышу помогли ей снискать уважение и авторитет у сафоновцев. И теперь, когда уже много лет И.А. Кузенкова находится на административной должности, к ней идут люди для консультации в особо сложных случаях, доверяя самое дорогое. И всегда находят поддержку, помощь, понимание.

Около 20 лет назад руководство больницы предложило Ирине Анатольевне должность заведующей детской поликлиники, оценив её деловые и профессиональные качества. С тех пор ответственность за этот коллектив лежит на её плечах, а рабочий день проходит в суете бумажной и организационной работы. Присущим ей высокой работоспособности, умению улаживать любые, порой и конфликтные ситуации и при этом оставаться спокойной можно по-хорошему позавидовать. И ещё большому желанию служить любимому делу. Она считает необходимым совершенствовать свои знания и навыки вместе с другими сотрудниками, и потому работа идёт слаженно, а проблемы общими усилиями решаются.

Частенько на приём к заведующей поликлиникой приходят молодые родители, кого она много лет назад лечила. Некоторых узнаёт, другие сами напоминают: «Вы же наш доктор!» Считай,

третье поколение сафоновцев растёт на глазах у доктора, завоевавшего доверие земляков. Именно это она и считает самой главной наградой, которая приносит удовлетворение от профессиональной деятельности. Заслуги Ирины Кузенковой отмечены и на официальном уровне: имеются грамоты и благодарности Центральной районной больницы, районной администрации, Смоленской областной Думы, Министерства здравоохранения.

В свободное время Ирина Анатольевна любит потрудиться в своём огороде: дом в деревне, сад, цветники. С детства приученная к труду на земле, там она отдыхает душой. И ещё, имея более чем 20-летний водительский стаж, с удовольствием водит машину. «А иногда можно и с книжкой в руках посидеть», – замечает заядлый книголюб –

постоянный посетитель Центральной районной библиотеки. Она обязательно старается набраться свежих сил для того, чтобы потом с полной самоотдачей вновь окунуться в повседневные заботы. Ведь докторам тоже нужно быть здоровыми!

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото из архива

Ирины Кузенковой