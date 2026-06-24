Губернатор Василий Анохин обратил внимание на содержание контейнерных площадок, организацию своевременного вывоза мусора и обеспечение санитарного порядка в населенных пунктах

На заседании штаба с главами муниципалитетов и руководителями организаций Губернатор подчеркнул, что для надлежащего обращения с крупногабаритными отходами – это мебель, сантехника, бытовая техника – необходимо обеспечить их размещение в бункерах и своевременно привлекать специализированные службы для их вывоза.

Также Губернатор обратил внимание на обращение с отходами, образуемыми в результате проведения строительных и ремонтных работ. Необходимо исключить случаи складирования строительного мусора на контейнерных площадках. Глава региона поставил задачу актуализировать графики вывоза твердых коммунальных отходов и обеспечить их соблюдение.

В регионе приступили к инвентаризации контейнерных площадок. Государственная жилищная инспекция Смоленской области совместно с Роспотребнадзором проверит их состояние. Поручил актуализировать договоры с организациями, которые занимаются вывозом отходов, и обеспечить контроль за их исполнением.

– Летом в регион приезжает много гостей, поэтому важно обратить внимание на содержание остановочных павильонов, обеспечить порядок на общественных территориях, особенно после выходных и праздничных дней, – обратил внимание Василий Николаевич Анохин.