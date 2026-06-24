Губернатор Василий Анохин подвел итог программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Сегодня в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». В течение года 13 курсантов изучали теорию, проходили стажировки, готовили и защищали свои аттестационные проекты.

Образовательная программа реализована по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина и направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.

В 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека. Конкурсный отбор прошли 26 ветеранов СВО. 13 из них прошли очное обучение. Еще 13 военнослужащих зачислены на отложенный формат. Наши курсанты освоили все предусмотренные Высшей школой госуправления дисциплины, а также региональный компонент. Лекции и мастер-классы вели преподаватели Высшей школы государственного управления, смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, сотрудники регионального правительства, Центр управления регионом.

Все наши защитники имеют активную гражданскую позицию, а их аттестационные работы – важное общественное значение. Выпускники образовательной программы готовы помогать старшему поколению, детям с ограниченными возможностями здоровья, заниматься социальной адаптацией ветеранов боевых действий и реализовывать патриотические проекты.

– Мы открываем новый этап в развитии Смоленской области, привлекая к управлению тех, кто уже проявил себя в защите Отечества. Уверен, что их энергия, знания и целеустремленность принесут значительную пользу, укрепят общество и сделают регион более привлекательным. Желаю дальнейших успехов! – сказал Губернатор региона Василий Анохин.