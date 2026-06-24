Губернатор Василий Анохин подвел итоги общественного голосования по благоустройству общественных территорий

В голосовании приняли участие почти 110 тысяч жителей Смоленской области. Именно их голоса определили перечень объектов, которые обновят в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, .

В 2026 году жителям региона на выбор представили 42 проекта благоустройства в 11 муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском, Дорогобужском, Смоленском, Руднянском, Починковском муниципальном округах, а также в Смоленске и Десногорске. По итогам голосования определены 16 общественных территорий – победителей, к благоустройству которых планируется приступить в 2027 году.

В Сафоновском муниципальном округе в лидеры вышли улица Ленина, а также стадион на улице Ленинградской (3 этап).

Ежегодно в ходе онлайн-голосования смоляне сами определяют, какие общественные территории необходимо преобразить в первую очередь. За все время реализации проекта в муниципальных образованиях области благоустроено более 830 объектов.

– Спасибо всем жителям за активную гражданскую позицию, а также волонтёрам, которые помогали проголосовать. Вместе делаем Смоленскую область комфортнее! – выразил свое мнение Губернатор региона Василий Анохин.