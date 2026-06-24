Губернатор Василий Анохин проанонсировал программу Дня молодежи в Смоленске

Открытие праздника состоится на площади Ленина 27 июня. Подарком для всех жителей и гостей станет концерт. С 13:00 до 15:00 на главной сцене выступит народный артист России, певец, композитор, актёр, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Также на сцену выйдут известные среди молодежи блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич и певец Хабиб.



Праздничная программа в Смоленске будет проходить с 26 по 28 июня. Смоленск станет главной площадкой празднования Дня молодёжи в России. Наш Город-Герой объединит тысячи гостей со всей страны. С полной программой мероприятий и гостями можно ознакомиться в официальном сообществе события ВКонтакте.



– Приглашаю всех жителей и гостей Смоленска отметить главный праздник молодежи вместе в Молодёжной столице России-2026! – обратился к смолянам Губернатор региона Василий Анохин.