 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Губернатор Василий Анохин проанонсировал программу Дня молодежи в Смоленске

24.06.2026

Открытие праздника состоится на площади Ленина 27 июня. Подарком для всех жителей и гостей станет концерт. С 13:00 до 15:00 на главной сцене выступит народный артист России, певец, композитор, актёр, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Также на сцену выйдут известные среди молодежи блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич и певец Хабиб.

Праздничная программа в Смоленске будет проходить с 26 по 28 июня. Смоленск станет главной площадкой празднования Дня молодёжи в России. Наш Город-Герой объединит тысячи гостей со всей страны. С полной программой мероприятий и гостями можно ознакомиться в официальном сообществе события ВКонтакте.

– Приглашаю всех жителей и гостей Смоленска отметить главный праздник молодежи вместе в Молодёжной столице России-2026! – обратился к смолянам Губернатор региона Василий Анохин.

Опубликовано в категории Дела Молодёжные, Регион и Это интересно

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика