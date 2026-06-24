﻿Умный сервис для многоквартирного дома: в Смоленской области функционируют домовые чаты в мессенджере MAX

С конца 2025 года для жильцов многоквартирных домов Смоленской области (от 16 квартир и более) работают домовые чаты в национальном мессенджере МАКС. Чат выполняет роль единого цифрового канала связи с полным комплексом полезных сервисов. Владельцем чатов выступает Государственная жилищная инспекция Смоленской области.

Уже сейчас в чатах работает чат‑бот «Госуслуги Дом»: он напоминает жителям о необходимости вовремя передавать показания счётчиков и оплачивать услуги ЖКХ. С апреля 2026 года через одноименное мини‑приложение можно также направлять обращения в управляющую организацию. Для массовых рассылок актуальных новостей в сфере ЖКХ в чаты добавлен чат‑бот «ИнфоДом», созданный ГЖИ Смоленской области. Также в мессенджере работает чат-бот «Смоленск. Моё здоровье». Через сервис смоляне могут записаться к врачу удобным способом.

Кроме того, участники домовых чатов уже могут обращаться к чат‑боту Главного управления в мессенджере МАКС («ГЖИ Смоленской области») — достаточно найти его среди участников чата и запустить. С его помощью можно оперативно получить ответы на распространённые вопросы: например, узнать контактную информацию, выяснить, какая управляющая компания обслуживает дом, разобраться, как обратиться в УК или ГЖИ.

В ближайшее время в каждый домовой чат добавят чат‑бота «МФЦ Смоленской области». Чтобы воспользоваться услугами, жителю достаточно будет найти нужного бота среди участников чата и запустить его.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в мессенджере МАКС.

Пресс-служба Правительства Смоленской области