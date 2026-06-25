Программа праздничных мероприятий к Дню города 27 июня

Центральный дворец культуры

12:00 – торжественное мероприятие «Город открытых сердец». (6+)

Парк имени В.И. Ленина

11:00 – турнир по стритболу 3×3 на кубок Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ». (6+)

12:00 – детский блок «Территория детства». (0+)

15:00 – блок «Молодёжный проспект». концертная программа с участием коллективов

г. Сафоново, Смоленска и села Издешково. (6+)

17:00 – хореографический блок. (6+)

18:00 – барабанное шоу в исполнении барабанщика Максимилиана Максоцкого. (12+)

19:00 – вечерний блок. Концертная программа с участием солистов и творческих коллективов городов Сафоново, Ярцево и Дорогобужа. (12+)

23:00 – праздничный фейерверк. (16+)

Сквер «Центральный»

12:00–13:30 – «Территория единства»: интерактивная программа для всей семьи. (0+)

12:00–14:00 – библиотечная лотерея «Книга в газете»; мастер-класс «Мастерская аксессуаров: учимся делать значки и брелоки». (6+)

12:00–14:30 – квиз-игра «Смоленск – молодёжная столица России-2026». (12+)

12:00–15:00 – фотозона «Я люблю Россию»; книжно-иллюстративная выставка «Народы России: традиции, история, искусство»; ярмарка «Перезвон талантов»; выставка растений и животных «Мир природы»; зона аквагрима и творческая зона «Городские пейзажи»; интерактивная площадка «Городская мастерская». Мастер-классы: аквагрим, поделки из синельной проволоки, ниток и других материалов. (0+)

спортивно-развлекательная зона (подвижные игры): Твистер, Джанга. Свободное игровое пространство. (6+)

Стадион микрорайона «Южный»

10:00 – турнир по футболу на кубок Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ»; физкультурно-спортивные мероприятия среди ветеранов и участников СВО на кубок Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ»; турнир по бочче на кубок Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ». (12+)

16:00 – чемпионат Смоленской области по футболу. (12+)

Ледовый дворец

11:00 – турнир по хоккею с шайбой на кубок Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ». (12+)