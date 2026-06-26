В Смоленске пройдет танцевальный марафон у кинотеатра «Современник»: три дня танца, музыки и движения

В рамках празднования Дня молодёжи в Смоленске развернётся сразу несколько ярких площадок. Любителей танцев и активного отдыха ждут на площадке у кинотеатра «Современник». Здесь с 26 по 28 июня пройдут танцевальные выходные — три насыщенных дня, наполненных ритмом, эмоциями и живой музыкой.

26 июня с 15:00 до 19:00 свои выступления представят школа танца Юлии Саитовой «Юлайт», школа танца «Бру-Dance», образцовая студия воздушной гимнастики и акробатики «Высота», школа акробатического рок-н-ролла и образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер».

27 июня в это же время на площадке выступят творческое объединение «ЛюбаВа», скрипач Тихон Шняков, вокальная студия «Артис», Центр этнического танца «Жар-птица», школа современного танца «Золотой дракон», вокальная студия «Мята», Лиза Макаревская и её коллектив, а также мастер-класс по зумбе от Натальи Венгерец.

28 июня с 11:00 до 15:00 программу продолжат творческая студия «ГРОТ», школа брейкинга «Jumping Crew» и группа «НА ВДОХЕ».

Лучшие танцевальные коллективы города проведут мастер-классы и яркие показательные выступления, а живые выступления музыкантов и вокалистов создадут неповторимую атмосферу праздника. Организаторы обещают мощный заряд бодрости и море позитива.

Напомним, что помимо танцевальной площадки, гостей Дня молодёжи ждёт насыщенная программа: выступления звёздных артистов на главной сцене, гастрономический фестиваль, показ «Модный код России» и множество других активностей.

Вход на все площадки свободный.

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