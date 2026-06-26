Губернатор Василий Анохин пригласил смолян на День молодежи в Молодежную столицу-2026

В ближайшие три дня Смоленск станет центром активности, музыки, творчества, энергии и спорта. 26 июня стартуют праздничные мероприятия Дня молодёжи в областном центре.

Мероприятия Дня молодёжи будут посвящены трём основным направлениям: «Мечта», «Единство», «Гордость». Программу организуем совместно при поддержке Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

• Площадь Ленина – главная сцена праздника.

27 июня в 13:00 здесь состоится торжественное открытие Дня молодёжи. Выступят народный артист России Дмитрий Маликов, певец Хабиб и популярные блогеры Влад Кобяков и Артур Бабич. Ведущие главной сцены – Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. Все вместе жители и гости города исполнят легендарную «Катюшу».

• Улица Конёнкова – показ «Модный код России».

27 июня при поддержке проекта «Мост в будущее» здесь пройдёт показ с участием молодых российских и зарубежных дизайнеров, а также смоленских региональных брендов.

• Улица Глинки – «Улица спорта».

Соревнования по баскетболу 3х3, мастер-классы по скалолазанию и настольному теннису, силовые дисциплины – тяга автомобиля и подъём бревна. Гости смогут испытать свои силы в хоккее, футболе, художественной гимнастике, единоборствах, выполнить нормативы ГТО и поиграть в кёрлинг.

• Улица Коммунистическая – «Улица творчества».

Смоленский музей-заповедник и исторический театр «Порубежье» развернут костюмированные интерактивные площадки, посвящённые быту и традициям смоленского дворянства, а также воинской культуре. Культурно-досуговый центр «Губернский» и Театр кукол имени Д.Н. Светильникова проведут открытые концерты и мастер-классы по кукловождению.

• Улица Октябрьской Революции – волонтёрство, образование и карьера.

Мастер-классы по оказанию первой помощи, квест по донорству, проверка здоровья. Ведущие образовательные организации региона познакомят с востребованными профессиями, возможностями трудоустройства. Консультации специалистов кадрового центра.

• Гастрономический фестиваль и ярмарка «Создано молодыми».

С 12:00 до 21:00 все три дня на улице Ленина и Массовом поле. На Массовом поле – семейные зоны, планетарий и виртуальная реальность.

• Пространство «Гордость».

У Громовой башни и в сквере Памяти Героев – встречи с участниками СВО, спасателями, добровольцами и спортсменами, презентации патриотических клубов и объединений.

• Бесплатные экскурсии от Центра развития туризма.

Прогулки по историческому центру, викторины, розыгрыши, фотосессии с Григорием Потёмкиным и Екатериной II. Запись – на стенде Центра развития туризма. Вход на все площадки свободный.

Впервые на празднике будет работать мобильный туристско-информационный центр. Он будет расположен на пересечении улиц Октябрьской Революции и Коммунистической. Здесь гости смогут получить путеводители, карты и узнать о достопримечательностях региона.

– Приглашаю смолян и гостей города ярко отметить День молодёжи в Молодёжной столице России – 2026! Полная программа – в официальной группе события, – написал Губернатор региона в соцсетях.

Мероприятия предназначены для возрастной категории 6+.