﻿Трансграничные направления с Республикой Беларусь пользуются популярностью у пассажиров

На запущенные в апреле 2026 году трансграничные поезда в Республику Беларусь до станций Витебска и Орши растет спрос не только у смолян, но и жителей других регионов России. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

С августа 2024 года возобновлено пригородное сообщение с Республикой Беларусь до первых приграничных станций Заольша и Осиновка. Это послужило дальнейшему активному развитию транспортного сообщения с Союзным государством.

В начале этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели в Москве заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. В рамках заседания был подписан Декрет Высшего Государственного совета Союзного государства об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов России и Беларуси.

Данный документ позволил достичь договоренности между АО «Центральная ППК» (Центральная пригородная пассажирская компания)и Союзным государством о запуске со 2 апреля трансграничных поездов в Республику Беларусь до станций Витебска и Орши.

Напомним, что 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, в режиме видеоконференцсвязи, объединившей Санкт-Петербург, Минск и Смоленск, был дан торжественный старт регулярному трансграничному пригородному сообщению на участках Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

Запуск поездов был приурочен к знаковой дате — 30-летию образования Союзного государства. Важное значение проекта подчеркнули лидеры двух государств. Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно отмечали, что развитие транспортной инфраструктуры и укрепление связей между регионами – ключевой приоритет Союзного государства.

Новый маршрут – яркий пример реализации их стратегического курса на сближение народов и создание единого экономического и гуманитарного пространства.

«Запуск прямых поездов по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск — важный шаг к формированию его единого транспортного пространства. Это долгожданный ответ на запросы жителей Смоленской области и соседних регионов Беларуси. За короткий промежуток времени данные направления показали свою эффективность — с 2 апреля по 2 мая поезда перевезли 6 955 пассажиров, а в мае уже 9 882. Мы вышли на новый этап, который способствует экономическому росту, укреплению сотрудничества, а также развитию культурных и туристических связей, что особенно актуально в год, когда Смоленск получил статус Молодежной столицы России», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Мы проводим постоянный мониторинг пассажиропотока и можем с уверенностью отметить, что маршруты востребованы, — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области Илья Сенченко, — Повышенный спрос объясняется, в частности, удобством логистики для пассажиров: ранее людям приходилось делать пересадку на приграничных станциях (Осиновка или Заольша), теперь же можно сделать удобную по времени пересадку на поезда, следующие до Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Бреста, Могилева и других городов».

Пресс-служба Правительства Смоленской области