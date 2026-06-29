XVII Военно-патриотический слет «Отечество» объединил в городе-спутнике Смоленской АЭС подростков из шести регионов присутствия «Росатома»

Мероприятие организовано администрацией и профсоюзом Смоленской АЭС под эгидой госкорпорации «Росатом» при поддержке поискового отряда «Обелиск» и организации молодых атомщиков.

22 июня в городе-спутнике Смоленской АЭС торжественно открыт XVII Военно-патриотический слет «Отечество». Десять дней 60 юношей и девушек из Десногорска, Рославля, Починка, Смоленска, Нововоронежа, Соснового Бора, Удомли, Тверской и Московской областей будут жить в полевых условиях, максимально приближенных к армейским. Для участников организованы современный палаточный лагерь, походная кухня, медпункт и все необходимое для полноценной военно-спортивной подготовки.

«Впервые проведенный в 2008 году, слет стал традиционным и известен далеко за пределами региона. С каждым годом к нам присоединяются новые участники. Желаю вам новых знаний, умений, положительных эмоций и верных друзей», — отметил на церемонии открытия заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз.

В программе слёта — изучение истории Отечества и Вооруженных Сил России, начальная военная подготовка, преодоление полосы препятствий, основы школы выживания и туристские навыки. Почувствовать дух армейского братства и ответственности поможет строгая дисциплина и распорядок.

«Каждый раз собираясь на героической смоленской земле, мы подтверждаем, что наше патриотическое движение растет и крепнет, – отметил руководитель слета Григорий Шахмуть. – Любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее интересы – чувство великое, необходимое и прекрасное. Мы здесь объединены одной идеей, ведь кто-то защищал, кто-то защищает, а кто-то готовится защищать свое Отечество. Наш слет закаливает молодой характер, учит работать в команде, брать на себя ответственность, возможность проверить себя на стойкость, выносливость и взаимовыручку».

Подобные мероприятия — важная часть системной работы Смоленской АЭС по социальному развитию региона и воспитанию подрастающего поколения. Атомная станция неизменно поддерживает инициативы, направленные на формирование гражданской позиции, уважения к истории страны и готовности встать на ее защиту.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС