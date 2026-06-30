Город открытых сердец

На торжество в честь Дня города Сафоново в Центральном дворце культуры собрались горожане и почётные гости.

Со сцены звучали поздравления от Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Антона Кухарева, заместителя министра природных ресурсов и экологии Смоленской области Артура Редченкова. Земляков поздравили депутаты Смоленской областной Думы Александр Станьков, Нина Снытина. Они вручили руководителю округа приветственный адрес от председателя Смоленской областной Думы, секретаря Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», почётного гражданина Сафоновского района Игоря Ляхова.

Сафоновцев также поздравили благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова г. Сафоново, иерей Сергий Чайкин, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Владимир Бомбенков.

Удостоены наград

По традиции в День города на сцене чествовали жителей, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие округа.



За добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня города благодарственными письмами Губернатора Смоленской области награждены: Александр Васильев – главный механик инженерно-технологической службы ООО «Смолагро»,

Надежда Гакова – телятница ООО «Золотая нива», Наталья Девейкусова – начальник производственной лаборатории ООО «КОЛТЕК-спецреагенты», Татьяна Ерёмина – директор Сафоновского историко-краеведческого музея,

Светлана Клеошкина – заведующая иммуноферментной лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики Сафоновской ЦРБ;



Владимир Кузьмич – тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы,

Галина Яблонская – директор Сафоновского торгового комплекса.

За активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых инициатив и участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение» Благодарственным письмом Министерства Смоленской области по внутренней политике награждена Светлана Шаповалова – директор Сафоновской детской художественной школы имени В.М. Кириллова».



Благодарностью Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления отмечен личный вклад в развитие институтов общественного самоуправления в Смоленской области Светланы Ануфриевой – председателя территориального общественного самоуправления «Любимый дворик».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей почетными грамотами Смоленской областной Думы награждены: Людмила Мацкова – старший технолог раскройного цеха ООО «Сафоновская швейная фабрика «Орёл»;

Александр Пушкарёв – начальник производства ООО «Русский лён», администратор Сафоновского торгового комплекса Елена Горшкова.

. Благодарственные письма Смоленской областной Думы вручены Елене Сизовой – учителю русского языка и литературы средней школы № 7, Ларисе Михайловой –художественному руководителю Прудковского СДК, Любови Штучко – заведующей билетным столом Сафоновской районной централизованной клубной системы.

Их портреты – на Доске почёта

В День города Сафоново в центре, на улице Ленина, открыта Доска почёта Сафоновского муниципального округа. Занесение портретов на Доску почёта является знаком общественного признания людей, чьи профессиональные достижения, добросовестный труд, активная жизненная позиция и преданность родному краю заслужили глубокое уважение жителей округа.

Свидетельства о занесении на Доску почета Антон Кухарев вручил: мастеру бригады по эксплуатации ВЛ Сафоновского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» –«Смоленскэнерго» Василию Антипову, начальнику заготовительно-сварочного цеха ООО «Русэлпром. СЭЗ» Светлане Бабекиной, преподавателю Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования» Татьяне Бовтуновой, декларанту ООО «Битех» Наталье Болтневой,учителю русского языка и литературы средней школы № 9 Людмиле Борисовой,

слесарю-инструментальщику АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» Евгению Видунку, директору Сафоновского историко-краеведческого музея Татьяне Ерёминой,

начальнику цеха 08 АО «Авангард» Александру Ерошкину, директору по административным вопросам ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» Екатерине Ивановой, управляющему директору по растениеводству ООО «Русский Лён» Виталию Иванькову, фрезеровщику АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» Александру Игнатову, бывшему директору Сафоновской районной централизованной библиотечной системы, пенсионеруТатьяне Игнатовой,

трактористу-машинисту ООО «Золотая нива» Дмитрию Кирееву, директору Прудковского СДК Галине Ковалевой, слесарю Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Игорю Кононову, электрогазосварщику АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» Игорю Корбуеву, начальнику цеха 03 АО «Авангард» Юрию Крекову, педагогу дополнительного образования Центра детского творчества Ивану Кузнецову, заведующей детским садом № 7 «Радость моя» Наталье Кузьминой, главному агроному СПК «КП «Рыбковское» Василию Матылёнку, директору станции юных натуралистов Татьяне Никитиной, оператору оборудования ООО «Сафоновская швейная фабрика «Орёл» Яне Пашкевич, начальнику конструкторско-технологического отдела ЗАО «РусЭлектроКабель» Татьяне Романенко, электрогазосварщику Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Павлу Романенкову, врачу-травматологу-ортопеду Сафоновской ЦРБ Владимиру Рубашенкову, бывшей заведующей кардиологическим отделением, пенсионеру, Сафоновской ЦРБ Марии Самсоновой, машинисту экскаватора МУП «Горводоканал» Александру Ситяеву, мастеру производственного обучения Сафоновского индустриально-технологического техникума Оксане Филипповой, слесарю механосборочных работ АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» Оксане Четыркиной, заместителю директора по культурно-массовой работе аппарата Сафоновской районной централизованной клубной системы Наталье Шелеговой, генеральному директору акционерного общества «СП Компитал». Виктору Щапину, почётному гражданину Сафоновского района Святославу Масютину, почётному гражданину Сафоновского муниципального округа Александру Станькову.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня города Сафоново Почётной грамотой Администрации МО «Сафоновский муниципальный округ» награждена директор Прудковского СДК Галина Ковалева, Благодарственным письмом Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» – художественный руководитель Казулинского СДК Николай Москаченков.

Лучшие по благоустройству

На торжестве в честь Дня города дипломы и денежные премии Глава округа вручил победителям конкурса по благоустройству.

В номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству».решением конкурсной комиссии определены два победителя. Ими стали коллективы детского сада № 7 «Радость моя» (заведующая Наталья Кузьмина) и детского сада № 20 «Светлячок» (заведующая Оксана Макарова).

В номинации «Лучшая школа по благоустройству» победила средняя школа № 9 (директор Любовь Тимашкова).

За победу в номинации «Лучшая придомовая территория по благоустройству» награду принимала представитель многоквартирного дома № 11 микрорайона № 1 Валентина Ерошенкова.

Награды медалистам и стобалльникам

Бурными овациями участники торжества приветствовали лучших выпускников сафоновских школ, получивших максимальную оценку по результатам государственной итоговой аттестации. Сертификаты на денежные премии в размере 15 тысяч рублей врученыИлье Ершову,выпускнику средней школы № 6, набравшему 100 баллов по математике (профильный уровень), иЕвгению Григорьеву,выпускнику средней школы № 8, набравшему 100 баллов по химии.

Медали «За особые успехи в учении» в этом году получили 39 выпускников сафоновских школ. Город может гордиться этими молодыми людьми!

Медали «За особые успехи в учении» первой степени и денежные премии в размере 15 тысяч рублей вручены Виктории Ковалёвой и Дарье Сокирко из школы № 1, Валерии Тимофеевой и Амелии Малеевой из школы № 2, Ирине Пополитовой из школы № 3, Айку Гаспаряну и Вениамину Широкому из гимназии, Ксении Соловьёвой, Дарье Рожковой, Илье Пучко, Илье Ершову, Виктории Гукасовой, Елизавете Григорян из школы № 6.

Этой же награды удостоены Екатерина Краснолобова и Карашме Сулаймонова из школы № 9, Сергей Никитин из Прудковской школы,

а также восемь выпускников из школы № 8: Евгений Григорьев, Анна Бордюженко,

Арина Овсянкина, Полина Долгих, Алиса Осипова, Ксения Фёдорова, Таисия Шнайдер,Ульяна Шолкова.

Медали «За особые успехи в учении» второй степени и денежные премии в размере 10 тысяч рублей вручены Дмитрию Михалкину и Евгении Щербаковой из школы № 1, Алёне Клименко из школы № 2,

Софье Тютиковой и Фёдору Спацкому из гимназии,

Захару Корлякову из школы № 6,

Екатерине Сыровой и Инге Морхановой из школы № 7,

Семёну Дрейману из школы № 9,

Екатерине Сорокиной из Издешковской школы,

Полине Пыдриной из Вышегорской школы.

Почётный гражданин Сафоновского района Святослав Масютин вручил частную стипендию Марии Сергеенковой из Сафоновской детской школы искусств. Мария – лауреат и дипломант множества музыкальных конкурсов и фестивалей, успевающая на «отлично» по всем специальным и теоретическим предметам. Так как Мария в этот день представляла наш город и Сафоновскую ДШИ на конкурсе в Москве, награда была вручена её преподавателю Светлане Смоленской.

На торжестве присутствовала Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора

Вместо послесловия. По результатам единого госэкзамена медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней и премии будут вручены ещё шестерым выпускникам школ Сафоновского округа. Поздравляем медалистов!