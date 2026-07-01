Автопробег «Города-герои — города Героев» прошёл по Смоленской земле

Смоленская область стала одной из ключевых точек патриотического автопробега «Города-герои — города Героев», организованного по инициативе Московской городской Думы при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения и проходит под девизом «Дорогами народных ополченцев».

Маршрут автопробега охватывает 11 городов-героев, 18 регионов России и 6 областей Беларуси. Участники следуют на отечественных автомобилях марки «Москвич» по трём направлениям: «Северному», «Западному» и «Южному». Смоленская область находится на «Западном» направлении.

29 июня автоколонна прибыла в Смоленск, где делегацию встречали у Кургана Бессмертия в Реадовском парке. В мероприятии приняли участие Герои России и Советского Союза, ветераны СВО, депутаты и активисты молодёжных организаций. На митинге к собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, после чего участники возложили цветы к памятным местам и почтили память павших защитников Отечества.

Также автопробег посетил волонтёрский штаб «Ваш тыл 67», где директор центра «Авангард» Дарья Борисова передала для отправки на передовую письма от детей — участников смен «Лагеря настоящих героев».

30 июня эстафету памяти приняла Вязьма. В акции участвовали депутаты, представители власти, молодёжь и волонтёры, которые возложили цветы к мемориалам и почтили погибших минутой молчания.

«В этом месте чувствуешь невероятную связь с историей, как будто время остановилось, и ты стоишь на пересечении прошлого и настоящего»,

— поделился впечатлениями о смоленской земле Герой России, космонавт Олег Артемьев.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил значимость события для региона, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и передачи её молодому поколению.

Завершится автопробег 3 июля торжественной акцией у памятника 21-й дивизии народного ополчения в Москве.