АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ ПЕНИ «СТАРТ ЛЕТА С ЧИСТОГО ЛИСТА»

Сроки проведения акции: 01.06.2026 – 31.08.2026
Цель акции: погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт (с учётом текущих начислений)
Целевая аудитория:
Физическое лицо (не организация).
Собственник жилого помещения и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, не используемого в коммерческих целях.
Формирование фонда капремонта на счёте регионального оператора (так называемый «общекотловой»).
Задолженность по взносам на капремонт, образовавшаяся до 01.07.2024.
Отсутствует судебный акт о взыскании задолженности, подлежащий исполнению.
Условия участия:
Заявительный характер:
• Подача заявления в Фонд
• Приложение копий документов, подтверждающих оплату
Способы подачи заявления:
• Через личный кабинет ГИС ЖКХ
• Почтой России
• Лично в Фонде
• Через центры обслуживания клиентов АО «Росатом Энергосбыт» Смоленск
Контакты:
︎ Адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13
︎ Телефон: 8 (4812) 700-555, 8 (4812) 20-52-51
Сайт: kaprem.admin-smolensk.ru/
#КапремонтСтартЛетаСЧистогоЛистаСмоленск
Образец заявления для участии в акции.docx
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