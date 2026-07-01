АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ ПЕНИ «СТАРТ ЛЕТА С ЧИСТОГО ЛИСТА»

Сроки проведения акции: 01.06.2026 – 31.08.2026



Цель акции: погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт (с учётом текущих начислений)



Целевая аудитория:



Физическое лицо (не организация).



Собственник жилого помещения и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, не используемого в коммерческих целях.



Формирование фонда капремонта на счёте регионального оператора (так называемый «общекотловой»).



Задолженность по взносам на капремонт, образовавшаяся до 01.07.2024.



Отсутствует судебный акт о взыскании задолженности, подлежащий исполнению.



Условия участия:

Заявительный характер:

• Подача заявления в Фонд

• Приложение копий документов, подтверждающих оплату



Способы подачи заявления:

• Через личный кабинет ГИС ЖКХ

• Почтой России

• Лично в Фонде

• Через центры обслуживания клиентов АО «Росатом Энергосбыт» Смоленск



Контакты:



︎ Адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13



︎ Телефон: 8 (4812) 700-555, 8 (4812) 20-52-51



Сайт: kaprem.admin-smolensk.ru/

#КапремонтСтартЛетаСЧистогоЛистаСмоленск

Образец заявления для участии в акции.docx