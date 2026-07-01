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АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ ПЕНИ «СТАРТ ЛЕТА С ЧИСТОГО ЛИСТА»

02.07.2026

Сроки проведения акции: 01.06.2026 – 31.08.2026

Цель акции: погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт (с учётом текущих начислений)

Целевая аудитория:

Физическое лицо (не организация).

Собственник жилого помещения и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, не используемого в коммерческих целях.

Формирование фонда капремонта на счёте регионального оператора (так называемый «общекотловой»).

Задолженность по взносам на капремонт, образовавшаяся до 01.07.2024.

Отсутствует судебный акт о взыскании задолженности, подлежащий исполнению.

Условия участия:
Заявительный характер:
• Подача заявления в Фонд
• Приложение копий документов, подтверждающих оплату

Способы подачи заявления:
• Через личный кабинет ГИС ЖКХ
• Почтой России
• Лично в Фонде
• Через центры обслуживания клиентов АО «Росатом Энергосбыт» Смоленск

Контакты:

︎ Адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13

︎ Телефон: 8 (4812) 700-555, 8 (4812) 20-52-51

Сайт: kaprem.admin-smolensk.ru/
#КапремонтСтартЛетаСЧистогоЛистаСмоленск

Образец заявления для участии в акции.docx

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