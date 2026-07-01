Александр Точенов оценил готовность Смоленской области к выборам

В Смоленске с рабочим визитом побывал ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сергеевич Точенов. Он принял участие в заседании регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, а также во встрече с представителями старшего поколения и молодёжи. Темами дискуссии стали гражданская активность, организация выборов и электронное голосование.

В работе штаба также приняли участие председатель Облизбиркома Олеся Ивановна Жукова и уполномоченный по правам человека в Смоленской области Геннадий Петрович Сенченков.

Александр Точенов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал значимость работы общественных наблюдателей.

«В нынешних непростых условиях необходимо повышенное внимание уделять теме безопасности — безопасности на участках во время выборов, безопасности членов избирательных комиссий, наблюдателей и избирателей. И быть готовыми к возможным провокациям. Важная задача — сделать так, чтобы ни один неподготовленный наблюдатель не находился на участке и сам не стал бы невольным поводом для возможного нарушения или провокации. Но я думаю, что мы с этой задачей справимся», — подчеркнул Александр Точенов.

О том, как избирательная комиссия прорабатывает вопросы обеспечения безопасности и в целом о подготовке региона к предстоящим выборам, рассказала глава облизбиркома Олеся Жукова:

«16 июня Президент подписал указ о назначении выборов на 20 сентября. ЦИК приняла решение о голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ в течение трёх дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Такой многодневный формат избирателям уже знаком, и, как показывают соцопросы, большинство избирателей его одобряют — ведь это удобно и комфортно. Напомню, что на территории региона сформирован один одномандатный избирательный округ, и все избиратели получат два избирательных бюллетеня — для голосования за партию и за конкретного кандидата.

Смолянам будут доступны четыре формы голосования.

Смоленская область вошла в число 33 регионов страны, для которых ЦИК согласовала использование и применение ДЭГ. Такая форма голосования будет доступна жителям третий год подряд, но впервые она внедряется столь масштабно — на всей территории региона. Напомню, что в прошлом году при голосовании за депутатов горсовета каждый третий житель Смоленска проголосовал дистанционно.

Останется традиционное голосование на избирательных участках с помощью избирательных бюллетеней. Также смоляне, которые не смогут по состоянию здоровья и иным причинам прибыть на участок, смогут проголосовать на дому. В этом году пригласить избирательную комиссию на дом можно будет не только по телефону, но и через портал Госуслуг. Также будет доступно голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»).

Что касается безопасности, то в эту кампанию, по словам Олеси Жуковой, порядка 50 процентов участков (на которых проживает 70–80 процентов избирателей) будут оснащены видеокамерами. На остальных — установлены средства видеорегистрации.

Уже закуплены электрогенераторы, которые в случае необходимости смогут обеспечить бесперебойную работу системы ГАС «Выборы».

«На случай нештатных ситуаций прорабатываем вопросы обустройства запасных помещений для голосования», — отметила Олеся Жукова.

Также ведётся планомерная работа по переводу помещений для голосования на первые этажи зданий (по области выше первого этажа работают 11 процентов участков). В этом году в Смоленске 16 помещений для голосования были переведены на первые этажи.

В этом вопросе избирком работает вместе с уполномоченным по правам человека. Геннадий Петрович Сенченков отметил важность предстоящих выборов депутатов Госдумы как неотъемлемого фактора развития субъекта: «От того, кого мы выберем, будет зависеть судьба всей страны. Поэтому главная задача для всех нас — обеспечить гласность и прозрачность выборов, чтобы люди доверяли их результатам. Значимую роль в этой связи играет институт общественного наблюдения, ведь рядовой гражданин зачастую видит то, как проходят выборы, глазами общественного наблюдателя. И чем лучше тот будет подготовлен и подкован знаниями, тем более профессионально он сможет выполнять свои обязанности».

Как сообщила председатель штаба Марина Проскурнина, в регионе стартовало обучение потенциальных общественных наблюдателей. Масштабный обучающий семинар уже прошёл в Смоленске, всего планируется обучить около 1500 человек. Семинары будут организованы во всех муниципальных образованиях и пройдут со второй половины июля по август.

«С 2021 года, с момента начала работы штаба, ни одна избирательная кампания в регионе не прошла без участия общественных наблюдателей. На выборах депутатов Госдумы планируется, что на всех избирательных участках будут находиться общественные наблюдатели, причём не по одному человеку», — отметила Марина Проскурнина.

Также в дни голосования на базе КВЦ имени Тенишевых будет работать Центр общественного наблюдения, будет организована видеостена, на которую будет транслироваться видеонаблюдение с участков. На базе ЦОДа планируется проведение встреч и круглых столов по актуальной тематике.