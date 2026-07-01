Встреча поколений в Смоленске: диалог о выборах и гражданской активности

Сразу после заседания общественного штаба состоялась отдельная встреча поколений, в которой приняли участие молодёжь, представители старшего поколения, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, а также представители общественных организаций, ветераны военного труда, Вооружённых сил, правоохранительных органов и ветераны МВД.

В ходе живого диалога участники обсудили доступные смолянам способы голосования — от традиционного на участках до дистанционного электронного. Отмечались как удобства, так и возможные сложности каждой из форм. В результате разговора собравшиеся пришли к общему мнению, что пожилые люди сегодня активно пользуются дистанционным электронным голосованием, проявляют высокую информированность обо всех новостях избирательной кампании и в целом позитивно относятся к внедрению цифровых технологий в процесс волеизъявления.

Кроме того, участники встречи затронули тему информирования граждан в преддверии выборов и сошлись на том, что в период агитационной кампании необходимо увеличить количество информационных материалов, разъясняющих деятельность политических партий, их программы и предложения, — это позволит избирателям делать более осознанный выбор.