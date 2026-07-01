Губернатор Василий Анохин поздравил выпускников с отличными результатами ЕГЭ

По итогам основного периода ЕГЭ в Смоленской области 62 выпускника сдали экзамены на 100 баллов. Наибольшее количество стобалльников – по русскому языку – 25 человек. Больше всего ребят, набравших наивысший балл, – в Лицее имени Кирилла и Мефодия, школах № 33 и № 37 Смоленска, школах Гагарина и Десногорска.





Пятеро выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам: Дарья Данилова из школы №1 Гагарина – по русскому языку и математике, Тимофей Новиков школы №3 Десногорска – по русскому языку и математике, Алексей Базин школы №33 Смоленска – по математике и физике, Ярослав Лужецкий школы №37 Смоленска – по математике и информатике, Елизавета Головащенко из Многопрофильного лицея Смоленска – по русскому языку и математике.



В регионе уже идет приемная кампания. Вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысячи первокурсников. Приём документов в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. Для поступающих в вузы по результатам ЕГЭ завершение приёма – 25 июля.



По программам высшего образования в регионе планируется набрать 457 студентов по договору целевого обучения. Наибольшее количество – в Смоленском государственном медицинском университете – более 200 мест, а также в Смоленском государственном университете – 129 мест.



Для студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки. За высокие баллы ЕГЭ от 90 и выше предусмотрены повышенные стипендии: на младших курсах – 10 тысяч рублей, на старших – до 20 тысяч рублей. Компенсируется плата за наём жилья в общежитии до 1000 рублей в месяц. Студенты педагогических специальностей получают ежемесячные выплаты от 10 до 20 тысяч рублей.



Выпускникам-целевикам, которые после обучения будут преподавать в образовательных организациях региона, положена ежемесячная доплата в размере 5000 рублей, а обладателям дипломов с отличием – 6000 рублей.



– Поздравляю ребят с успешным завершением экзаменов, желаю удачи на вступительных испытаниях! Пусть выбранный путь станет началом большого и успешного профессионального будущего в Смоленской области! – написал Василий Анохин в соцсетях.